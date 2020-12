Netflix: Voici les 11 meilleurs nouveaux films à regarder en décembre 2020

Alors que l’année 2020 touche à sa fin, Netflix met un terme à l’incendie de benne à ordures qui a duré un an et dont l’ardoise de cinéma est pleine. Tout comme les années précédentes, Netflix a gardé ses plus grandes sorties pour décembre, ce qui signifie que vous ne devriez pas avoir de problème à mettre en place le marathon cinématographique pour mettre fin à tous les marathons cinématographiques. Du théâtre ? Romance d’adolescent ? Des comédies classiques ? Pas de problème : Netflix les a ce mois-ci.

En décembre, Netflix vous fera vivre des sensations fortes avec une série de films à fort impact qui vous laisseront sur le bord de votre siège. Du drame assassin Ava de Jessica Chastain à Peppermint de Jennifer Garner en passant par Nocturnal Animals, les meilleurs films de Netflix en décembre sont des thrillers féminins pleins d’action. Vous avez envie de quelque chose d’un peu plus discret ? Ne manquez pas les classiques du cinéma comme E.T. l’extra-terrestre, Jurassic Park et Runaway Bride, qui seront tous à l’affiche de Netflix ce mois-ci.

Bien sûr, ce ne serait pas un nouveau mois sans quelques originaux de Netflix, et le géant de la diffusion en continu nous les offre à profusion. Décembre 2020 verra la sortie de l’adaptation du bal de promo de Ryan Murphy, de The Midnight Sky de George Clooney et du biopic Mank inspiré de Citizen Kane. De plus, Netflix sortira le 18 décembre le dernier film de Chadwick Boseman, Black Bottom de Ma Rainey.

Qu’est-ce que Netflix a encore à offrir ce mois-ci ? Ce sont les 11 meilleurs nouveaux films sur Netflix en décembre 2020.

E.T. l’Extra-Terrestre

E.T. l’Extra-Terrestre a tendance à passer sur Netflix et à en sortir, mais ce mois-ci, il revient juste à temps pour les vacances. Ce film familial raconte l’histoire d’un jeune garçon nommé Elliott qui se lie d’amitié avec un extra-terrestre échoué sur Terre. Lorsque des agents du gouvernement apprennent l’existence d’E.T., ils décident de l’emmener, mais Elliott refuse. Sa sœur et lui élaborent un plan pour le ramener chez lui en toute sécurité. Des décennies après sa libération, E.T. reste une histoire touchante d’amitié et d’acceptation dont les enfants se souviendront pendant des années.

Jurassic Park

Votre marathon cinématographique Steven Spielberg se poursuit avec Jurassic Park, qui sort sur Netflix le 1er décembre en même temps que ses deux suites, The Lost World : Jurassic Park (1997) et Jurassic Park III (2001). Comme E.T., les films de Jurassic Park ont tendance à passer assez rapidement sur Netflix, alors assurez-vous de les ajouter à votre liste d’attente au début du mois. Vous ne savez jamais quand un rapace pourrait attaquer !

Peppermint

Jennifer Garner joue le rôle de Liam Neeson dans le thriller d’action Peppermint 2018. Le drame met en scène la vedette du 13 Going on 30 dans le rôle de Riley, une banquière de Los Angeles qui se venge lorsqu’un cartel tue son mari et sa fille de 10 ans. Ce qui suit est un thriller d’autodéfense relativement « by-the-books » avec une performance de Garner, qui prouve une fois pour toutes qu’il n’y a rien qu’elle ne puisse faire – même si cela implique de lutter contre le cartel.

Runaway Bride

Neuf ans après Pretty Woman, Julia Roberts et Richard Gere se retrouvent pour Runaway Bride, une comédie romantique sur une femme, Maggie (Roberts), qui a laissé plusieurs hommes devant l’autel. Lorsqu’un chroniqueur (Gere) a vent de ce phénomène, il se rend dans sa ville natale pour en savoir plus sur Maggie, et ils tombent rapidement amoureux l’un de l’autre. Pour un vrai « reporter tombe amoureux de son sujet », doublez la file d’attente de Runaway Bride suivie de 27 Dresses sur Amazon Prime Video.

MANK

Les cinéphiles trouveront leur compte dans Mank, le biopic de David Fincher sur le co-scénariste de Citizen Kane, Herman J. Mankiewicz (joué par Gary Oldman). Se déroulant à l’âge d’or d’Hollywood, Mank dépeint la lutte de son sujet pour terminer son scénario sous l’immense pression du co-scénariste, producteur, réalisateur et de la star Orson Welles (Tom Burke). Le biopic de Netflix devrait être un sérieux candidat aux prix, donc si vous voulez voir de quoi il retourne, assurez-vous de faire la queue pour le début du film le 4 décembre.

Ava

Pousse-toi, Villanelle : il y a un nouvel assassin en ville. Ava met en vedette Jessica Chastain, une tueuse à gages qui devient une cible après qu’un coup ait mal tourné. Malheureusement, la crise professionnelle d’Ava ne pouvait pas survenir à un pire moment, car elle vient de commencer à réparer sa relation avec sa famille dont elle est séparée. Le thriller n’a pas vraiment reçu de critiques élogieuses lors de sa sortie sur demande au début de l’année, mais maintenant qu’il est disponible sur Netflix, pourquoi ne pas l’essayer et décider par vous-même ?

The Prom

Diffusé le 11 décembre

Sur le spectre des films de décembre de Netflix, The Prom est aussi loin que possible d’Ava et Peppermint, mais il vaut 100% de votre temps. Ryan Murphy y incarne les quatre stars de Broadway de 2016, Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden et Andrew Rannells, qui se rendent dans l’Indiana après qu’une lycéenne (Jo Ellen Pellman) se soit vu interdire d’emmener sa petite amie au bal. Alors que les stars de Broadway se dirigent d’abord vers leurs propres objectifs égoïstes – elles voient la croisade comme une opportunité de relations publiques – elles s’attachent rapidement à l’étudiante et décident de lui organiser le bal le plus brillant de tous les temps.

Nocturnal Animals

Diffusé le 16 décembre

Tant de thrillers, si peu de temps ! Le 16 décembre marque l’arrivée des Nocturnal Animals, pour lesquels Amy Adams a été cruellement snobée lors de la remise des prix, une fois de plus. Dans ce cas précis, Amy Adams joue le rôle de Susan Morrow, une riche propriétaire de galerie d’art qui acquiert le manuscrit d’un roman écrit par son premier mari (joué par Jake Gyllenhaal). Si le drame de Tom Ford a connu un grand succès sur le circuit indépendant, il a été exclu des grandes cérémonies de remise de prix, à l’exception d’un Oscar du meilleur second rôle masculin pour Michael Shannon.

Ma Rainey’s Black Bottom

Diffusé le 18 décembre

En décembre, les fans des Black Panthers pourront enfin découvrir le dernier film de Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom, une adaptation de la célèbre pièce de théâtre d’August Wilson. Boseman joue le rôle de Levee, un trompettiste ambitieux qui travaille sous la direction de la chanteuse de blues Gertrude « Ma » Rainey (Viola Davis). Avec Mank, Ma Rainey’s Black Bottom sera la tête d’affiche de la saison des récompenses de Netflix, donc même si vous n’avez jamais vu la pièce Marvel de Boseman, vous voudrez la regarder.

After We Collided

Diffusé le 22 décembre

Des anciens historiens d’Hollywood aux stans de YA, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde sur Netflix ce mois-ci. Ce dernier groupe appréciera sans aucun doute After We Collided, la suite du drame fantaisiste After de 2019. La suite vient de sortir en VOD fin octobre, mais Netflix l’a captée pour une première en streaming. Maintenant, les fans devront attendre trois semaines seulement pour s’en mettre plein la vue autant de fois que leur cœur le désire. Netflix, pourquoi ne pas ajouter After We Collided à votre liste des 10 films les plus regardés en 2020 ?

The Midnight Sky

Diffusé le 23 décembre

George Clooney est de retour dans le fauteuil du réalisateur dans The Midnight Sky, son septième long métrage. Basé sur le célèbre roman de Lily Brooks-Dalton Good Morning, Midnight, ce drame post-apocalyptique met en scène Clooney dans le rôle d’un scientifique isolé qui tente d’empêcher une navette spatiale de se poser sur la Terre au milieu d’une catastrophe mondiale. Dans une année sans mâts de théâtre, Le ciel de minuit est sur le point de devenir une superproduction de fin d’année qui attirera l’attention du monde entier, sujet sombre ou non.