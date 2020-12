100 voleurs et TSM préparent le terrain pour la grande finale de la première frappe de VALORANT: NA

Demain, une équipe sera certainement sacrée la plus efficace VALORANT groupe dans la région NA.

Après un certain nombre de qualifications ainsi que des milliers de combinaisons, les concurrents ont finalement été découpés en 2 groupes. TSM et aussi 100 voleurs sera certainement un défi dans une collection best-of-cinq qui identifiera que les champions de First Strike: Amérique du Nord sont.

Le match de demi-finale de TSM contre Team Envy était discriminatoire, ce qui a amené TSM à balayer ses adversaires 2-0. La compensation du triple duelliste reste pour localiser le succès, car TSM laisse les gardes nerf pour une puissance de feu supplémentaire.

Les espoirs étaient grands pour Envy, qui ont en fait confirmé qu’ils étaient qualifiés pour affronter les principaux groupes de la scène. Le «drone» Taylor de TSM Johnson prévoyait que cette collection contiendrait probablement 3 cartes, affirmant qu’il pensait qu’Envy serait certainement leur plus grand concurrent.

«Ils se sont rapidement améliorés depuis leurs nouveaux pick-up», a-t-il déclaré à Dot Esports. «Ils ne tiraient certainement pas sur tous les cylindres. Je ne dirais pas qu’ils ont mal joué, mais ils ne jouaient certainement pas à leur plein potentiel.

100 Thieves aurait certainement un petit problème supplémentaire pour se qualifier pour la finale, mais ils avaient inévitablement la capacité de liquider le succès 2-1. Ce match de demi-finale a fourni aux adeptes la prolongation initiale ainsi que la collection initiale de trois cartes de l’occasion. Comparable au retour de l’autre jour par rapport à T1, cette gamme de 100 voleurs a révélé une durabilité pour exclure la collection.

En ce qui concerne la planification de cette poursuite, Joshua «acier» Nissan de 100 Thieves déclare qu’il n’y avait pas de stratégie spécifique à Sentinels.

« Nous nous sommes assurés d’être aussi préparés que possible pour tout ce que n’importe quelle équipe va nous lancer, pas seulement Sentinels », a-t-il déclaré à Dot Esports. «Et puis, le jour du match, assurez-vous simplement que nous sommes calmes, rassemblés, résilients et assurez-vous que nous passons juste.

Je suis l’entraîneur non officiel officiel de @ 100Voleurs demain comme ils vont contre @tsm et leur entraîneur officieux moyen @TSM_Myth Myth et moi avons le droit de co-diffuser la finale sur nos chaînes, à demain! pic.twitter.com/8Ujzr7zgTm – Ninja (@Ninja) 6 décembre 2020

100 Thieves ainsi que TSM s’affronteront certainement lors de la grande finale de demain à 15h CT. La dernière fois que ces 2 groupes se sont affrontés dans le NSG Closed Qualifier, 100 Thieves ont revu TSM et les ont délégués pour participer à un autre qualificatif. De plus, si le drone est «très certain» d’entrer dans la grande finale, il n’a pas négligé sa dernière conférence avec 100 Thieves.

«Nous voulons nous venger et nous voulons prouver à 100 voleurs que nous n’allons pas simplement tomber et prendre cette perte», a déclaré drone.

Tyler «Ninja» Blevins a récemment tweeté qu’il soutenait le 100T alors qu’ils affronteront TSM demain pour la grande finale. Il a également confirmé que, aux côtés de Myth de TSM, le duo co-diffusera le jeu sur leurs chaînes.