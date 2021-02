100 jours pour tomber amoureux: les réseaux d’acteurs ont explosé après le succès de la série

100 Days to Fall in Love faisait partie des séries latino-américaines les plus réussies de 2020. L’émission a obtenu une reconnaissance internationale lorsqu’elle a frappé Netflix en septembre dernier et est devenue un succès à travers le continent. La plateforme a également catapulté les figures de ses acteurs, qui ont vu comment leurs réseaux sociaux ont explosé après la renommée acquise avec le roman. Passez en revue les chiffres et voyez qui a ajouté le plus!

La série a été lancée en mai 2020 sur Telemundo, mais elle n’a pas eu le même impact que lorsqu’elle est arrivée sur Netflix. Le géant du streaming a téléchargé la première saison de 57 épisodes et a fait fureur pendant des semaines. Il a récemment rendu disponible la deuxième partie avec 35 autres chapitres qui clôturent l’histoire. La troisième saison n’est pas encore confirmée.

Les acteurs qui ont ressenti le plus de succès sur leurs comptes Instagram étaient Erick Elias Oui Macarena Garcia. L’interprète de Plutarque avait 1,3 millions d’abonnés avant l’arrivée sur Netflix et a actuellement 1.6 million. Le cas de l’actrice d’Ale Rivera est similaire, mais ses chiffres ont commencé à s’améliorer depuis mai dernier: c’est de 853 mille à 1,8 million qu’on attribue aujourd’hui.

Ilse Salas il regarda également son compteur monter rapidement. En août 2020 comptait 100000 abonnés et identifie désormais 264000. David Chocarro avait des chiffres très similaires car il a commencé avec un million avant 100 jours pour tomber amoureux sur Netflix et en février 2021, il a déjà 1.2 million.

Fernanda Urdapilleta a également commencé sa courbe ascendante en mai: 1,1 million d’abonnés et aujourd’hui 1,4 million. Comme García, l’actrice fait partie des favoris du public en raison du couple que Lucia et Ale forment dans la série.

Dans une moindre mesure, ils ont également connu des augmentations significatives Sofia lama (de 150 mille à 190 mille), Hector Suárez Gomís (de 196 mille à 342 mille) et Andres Almeida (de 38 mille à 65 mille).