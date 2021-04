« 100 jours pour tomber amoureux »: la scène qui a fait rire l’ensemble du casting et qui a presque gâché l’enregistrement

« 100 jours pour tomber amoureux”, Telemundo remake de la série homonyme de l’Argentin Telefé. Cette fiction, actuellement disponible en Netflix, raconte l’histoire de deux bons amis: Constanza Franco et Remedios Rivera, très différents l’un de l’autre mais aussi proches que s’ils étaient sœurs. Lorsque les deux sont confrontés à des problèmes avec leurs partenaires respectifs, Constanza a une «excellente idée» pour essayer de sauver leur mariage.

Constance Franco Elle est une avocate très sophistiquée et prospère. Son mari, Plutarque, est également avocat et ensemble, ils ont un cabinet d’avocats à Houston Oui Miami. Ils ont tous deux deux enfants, des adolescents qui sont de bons jeunes, éduqués et aimants envers eux. Apparemment, ils forment la famille parfaite. Cependant, ce n’est pas le cas. Constance elle est fatiguée de se sentir sous-estimée par Plutarque et a été consommé par la routine.

Pour sauver leur mariage, ils décident de signer un contrat dans lequel ils seront remis 100 jours de liberté totale. Passé ce délai, ils évalueront s’ils continuent ensemble ou s’ils divorcent. Comme ils sont tous les deux de bons avocats, ils rédigent un contrat très solide dans lequel ils établissent les règles du temps qu’ils passeront à part: la liberté de rencontrer d’autres personnes, d’avoir de nouvelles expériences et Réfléchissez à votre mariage.

« 100 jours pour tomber amoureux » a été au sommet de Netflix et a reçu de bonnes critiques et un bon accueil du public. Dans son histoire, il a fourni des moments de rire et d’autres moins. Pendant les enregistrements, les membres de la distribution assurent que pendant les enregistrements il y a eu des scènes plus humoristiques que d’autres lors de leur enregistrement. Nous vous apportons des informations sur celles qui ont été les plus amusantes à ce jour.

LA SCÈNE DE «100 JOURS POUR TOMBER AMOUREUX» QUI A CAUSÉ PLUS DE RIRES DANS SA PRODUCTION

« 100 jours pour tomber amoureux » pour le public est mieux que la version argentine. (Photo: Netflix)

Voici quelques-unes des anecdotes qui méritent d’être racontées pour avoir laissé les membres de la distribution pleins de rire:

Hector Suárez Gomís a raconté l’expérience dans une interview pour Écrivain en herbe et a mentionné que c’était une scène où tout le monde est censé être triste:

«Quand nous faisions la scène du réveil et que la boîte était ouverte, Juancho dormait; l’acteur s’est endormi et a commencé à ronfler »,« Quand ils ont soulevé le couvercle, il a commencé à ronfler, Sylvia Sáenz et moi avons commencé à chier de rire et nous avons infecté tout le monde. Vous avez vu le caméraman et la caméra tremblait en le tenant. Quand ils ont dit « action » à nouveau, nous n’avons pas pu le faire parce que nous avons ri. Il nous a fallu du temps pour terminer cette scène car elle nous a fait beaucoup rire ». Commenté Suarez.

Quelques secondes plus tard, il a également commenté:

«C’est une scène dans laquelle j’arrive avec Sylvia pour me pardonner après qu’elle me découvre et puis je monte sur le toit de l’immeuble et je vais me suicider. À cause de Covid, nous ne pouvions plus enregistrer la scène du bâtiment et à partir de là, coupure directe de ce qui s’est déjà passé et je suis dopé dans le fauteuil de la maison d’Emiliano. Et puis il y a Erick, Chocarro et Andrés qui parlent; Je dors complètement sur le canapé et j’ai dit au réalisateur: « enregistre-le, la première prise je vais te gâter, je vais te laisser partir et quand je vais au milieu de la scène je vais faire peur toi ». Ils parlent tous et je suis censé être complètement haut et endormi; au milieu de la scène, j’ai crié que vous ne savez pas comment les trois ont sauté, je les ai téléchargés dans les histoires, la peur que je les ai frappée était brutale.

BANDE-ANNONCE «100 JOURS POUR TOMBER EN AMOUR» SAISON 2