100 000 «Apple Car» en un an à partir de 2024 avec Kia: c’est l’accord que les deux constructeurs signeront ce mois-ci, selon Bloomberg

L’intérêt pour tout géant technologique qui change de domaine est généralement élevé, surtout lorsqu’il s’agit d’un domaine assez différent de celui auquel ses consommateurs sont habitués. Surtout quand il s’agit d’un avec les antécédents d’Apple, recevant généralement beaucoup d’attention avec leurs versions les plus révolutionnaires et la possibilité d’une Apple Car de plus en plus de curiosité et de rumeurs s’éveillent.

Hier nous avons fait écho aux informations du célèbre analyste Ming Chi-Kuo et aujourd’hui c’est au tour des informations de Mark Gurman, un autre fuyant avec un bon CV spécialisé dans Apple qui parle maintenant d’un autre constructeur automobile qui semble être dans le jeu de la future voiture Apple: Moteurs Kia.

À partir de 100000 unités fabriquées aux États-Unis

On lit sur Bloomberg que Kia Motors partage ont augmenté de 14,5% après qu’un média local (Corée du Sud) a annoncé qu’Apple investirait 4 000 millions de wons (environ 2 996 millions d’euros) dans le cadre d’une collaboration avec la marque coréenne pour la fabrication de véhicules électriques.

L’accord serait signé le 17 février, ce qui se passerait avant ce qui a été divulgué sur l’accord avec Hyundai quand il a été dit que ce dernier serait officialisé en mars. Et les informations sur Kia vont plus loin, en parlant d’une production dans l’usine qu’ils ont en Géorgie (États-Unis) et que cela commencerait d’ici 2024 avec 100000 voitures par an.

L’une des usines Kia.

Cela se heurte un peu à la prévision initiale selon laquelle la date la plus probable serait 2028, mais cela correspond parfaitement à l’idée qu’Apple parie sur ces fabricants puisque Kia appartient au même groupe d’entreprises que Hyundai (du même nom). Selon des sources de Bloomberg, Apple prendra au moins cinq ans pour lancer une voiture électrique autonome, ce qui est plus proche de ce que Kuo avait souligné à l’époque.

Pour l’instant, tout est encore très diffus et basé sur des fuites et des rumeurs, bien que le fait des conversations d’Apple avec Hyundai soit devenu «public» jusqu’à ce que le constructeur change la déclaration et supprime précisément cette phrase. Hier, ce que Kuo a également souligné, c’est qu’un premier modèle serait avec Hyundai et que de futurs accords avec General Motors ou PSA n’étaient pas exclus, donc pour l’instant il semble qu’il y ait du mouvement dans le projet, mais aussi des portes ouvertes.

Pour l’instant, l’effet sur les actions Il en a été de même avec Hyundai avec cette « pseudo-confirmation » et celles de Kia ont également augmenté, comme nous l’avons déjà dit. Quelque chose qui a au moins plus de sens que les dernières choses folles que nous voyons en bourse, pour des raisons totalement différentes.

Nous attendrons les réponses des fabricants, en particulier celles qui ont déjà été mentionnées (ou se sont mentionnées). L’idée que ce qu’Apple peut lancer avec quiconque collabore est quelque chose qui concurrence directement Tesla, Nio et des entreprises similaires a déjà été discutée. voiture électrique et autonome, nous verrons donc où tout cela reste.

Images | Kia