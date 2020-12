10 façons dont COVID-19 a changé le monde

L’année 2020 a été définie par la pandémie de coronavirus, sans doute la pire pandémie que le monde ait connue en 100 ans. Le COVID-19 a causé plus de 75 millions de cas et 1,6 million de décès dans le monde à la mi-décembre. La maladie a affecté presque tous les aspects de la vie, du travail et de l’école aux activités quotidiennes comme faire l’épicerie et même nos garde-robes.

Voici quelques-unes des façons dont le COVID-19 a changé le monde en 2020.

Nouveau vocabulaire

Un certain nombre de nouveaux mots et expressions sont entrés dans le lexique général en 2020. On nous a dit que nous devions « distance sociale , « ou rester à six pieds l’un de l’autre, pour que nous puissions » aplatir la courbe , « ou ralentir la propagation de la maladie afin de réduire le fardeau du système de santé. Les gens se sont même familiarisés avec des termes épidémiologiques relativement obscurs comme le » numéro de reproduction de base « (R0, prononcé R-rien), ou le nombre moyen de personnes qui attrapent le virus d’une seule personne infectée. Et bien sûr, le nom de la maladie elle-même, COVID-19, est un nouveau terme, avec l’Organisation mondiale de la santé nommant officiellement la maladie le 11 février.

Ajout de garde-robe

L’élément de mode incontournable de 2020 était un petit morceau de tissu à mettre autour de votre visage.

Avec une pénurie de masques médicaux au début de l’année, les passionnés de couture ont commencé à masques faits maison pour leurs communautés. Ensuite, les entreprises de vêtements et les détaillants ont embarqué, ajoutant des masques à leurs lignes de mode. Désormais, dans de nombreuses régions du monde, vous ne pouvez pas quitter votre maison sans mettre un masque.

Au début, il n’était pas clair si le port de masques en tissu protégerait contre le COVID-19, mais au fil de l’année, de nombreuses études ont montré que le avantages de portant masques , pour les deux porteur et ceux qui les entourent .

Anxiété et dépression

La pandémie a eu de graves répercussions sur la santé mentale des gens en 2020. Une étude publiée en août par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a révélé que les niveaux de anxiété, dépression et pensées suicidaires ont explosé au milieu de la pandémie.

L’étude n’a pas pu déterminer la raison de l’augmentation des problèmes de santé mentale, mais des facteurs liés à la pandémie, tels que l’isolement social, les fermetures d’écoles et d’universités, le chômage et d’autres soucis financiers, ainsi que la menace de la maladie elle-même, peuvent jouer un rôle, disent les auteurs.

Boire pandémique

Un autre effet secondaire insidieux de la pandémie a été augmentation de la consommation d’alcool . Une étude publiée en octobre dans la revue Réseau JAMA ouvert a constaté que la consommation d’alcool aux États-Unis a augmenté de 14% pendant les arrêts pandémiques.

Les femmes en particulier ont signalé une augmentation inquiétante de la consommation excessive d’alcool au printemps 2020, selon l’étude.

« En plus d’une série d’associations négatives pour la santé physique, la consommation excessive d’alcool peut entraîner ou aggraver des problèmes de santé mentale existants », ont conclu les auteurs.

Nouvelle normale

Alors que les entreprises commençaient à ouvrir après les verrouillages initiaux, les gens devaient s’adapter à une nouvelle norme pour réduire le risque de propager la maladie à partir des activités quotidiennes . Les entreprises ont mis en œuvre des politiques de masque universelles. Les repas sont passés à l’extérieur uniquement. Les salles d’attente sont devenues une chose du passé. Vous aviez besoin d’une réservation pour aller à la salle de sport. Et les grands rassemblements et événements ont été complètement interdits dans de nombreux domaines.

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de garantir un risque nul d’attraper le COVID-19, les responsables ont déclaré que prendre des précautions pourrait réduire le risque de propagation. Cependant, au début de la chute, de nombreuses zones sont à nouveau verrouillées au milieu de la flambée des cas de COVID-19.

Rumeurs rampantes

De l’idée que boire de l’eau de Javel peut tuer le norovirus à une théorie selon laquelle le virus était créé dans un laboratoire en tant qu’arme biologique, la pandémie de COVID-19 a généré une vague de désinformation. En effet, une étude, publiée le 10 août dans le Journal américain de médecine tropicale et d’hygiène , a constaté que la pandémie a éclos plus de 2000 rumeurs, théories du complot et rapports de discrimination.

De telles fausses informations peuvent avoir de graves conséquences – les chercheurs de la nouvelle étude ont découvert que les rumeurs liées au COVID-19 étaient liées à des milliers d’hospitalisations et à des centaines de décès.

« Les agences de santé doivent suivre les informations erronées associées à … COVID-19 en temps réel et impliquer les communautés locales et les parties prenantes gouvernementales pour démystifier la désinformation », ont conclu les auteurs.

Chiots pandémiques

Avec l’ordre de rester à la maison autant que possible, de nombreuses personnes ont décidé d’avoir un ami à quatre pattes pendant la quarantaine.

La pandémie de coronavirus a été une aubaine pour les adoptions d’animaux de compagnie, en particulier les adoptions de chiens. De nombreux refuges, éleveurs et animaleries ont signalé une augmentation des demandes pour les chiens, la demande dépassant de loin l’offre, selon Le Washington Post . Certains refuges ont signalé le double du nombre d’adoptions par rapport à l’année précédente et ont dû recourir à des listes d’attente pour répondre à la demande.

Cette bonne nouvelle est non seulement pour les animaux de compagnie qui ont besoin d’un foyer, mais aussi pour leurs humains, étant donné que de nombreuses études montrent que la possession d’un animal présente des avantages pour la santé mentale, selon NPR .

Fermetures d’écoles

Les enfants semblent largement épargnés par les effets les plus graves du COVID-19, mais ils peuvent toujours agir comme des propagateurs de la maladie. Tant d’écoles aux États-Unis et dans le monde ont fait décision de fermer en 2020, et optez plutôt pour l’apprentissage virtuel. Questions sur combien de temps rester fermé et comment rouvrir en toute sécurité ont fait l’objet de nombreux débats. À l’arrivée de l’automne, un certain nombre d’écoles étant toujours fermées, de nombreux enfants semblaient prendre du retard dans leur apprentissage. Des sondages à l’échelle de l’État ont révélé que près de 9 parents sur 10 s’inquiètent du retard de leurs enfants à l’école en raison de la fermeture de la pandémie, selon La confiance éducative .

Réduction des émissions

Les verrouillages de coronavirus, qui ont ralenti l’agitation normale des villes à un quasi-arrêt, ont également semblé des émissions de dioxyde de carbone considérablement réduites autour du monde. Une étude publiée le 19 mai dans la revue Changement climatique de la nature ont constaté que les émissions mondiales quotidiennes de dioxyde de carbone ont chuté de 17% au début de 2020, par rapport aux niveaux de 2019. Cela semble être l’une des plus grandes baisses de l’histoire enregistrée. Mais cette baisse temporaire est loin d’être suffisante pour annuler les effets néfastes du changement climatique d’origine humaine.

« Bien que cela soit susceptible de conduire à la plus grande réduction des émissions depuis la Seconde Guerre mondiale, cela ne fera guère de brèche dans l’accumulation continue de dioxyde de carbone dans l’atmosphère », Richard Betts, responsable de la recherche sur les impacts climatiques au Met Office Hadley Center en Angleterre, dit dans un communiqué .

Nouveau vaccin

Le développement d’un nouveau vaccin prend normalement des années, voire des décennies. Mais dans un exploit sans précédent, des chercheurs aux États-Unis et dans plusieurs autres pays ont créé un vaccin contre le coronavirus – le transportant du laboratoire au chevet du patient – en un peu moins de 12 mois. Au début de 2020, le COVID-19 et le virus qui le cause, le SRAS-CoV-2, étaient inconnus de la science. Mais une fois le virus identifié, les scientifiques ont agi rapidement pour commencer à développer un vaccin. À la mi-mars, les premiers essais chez l’homme avaient commencé et à la fin de l’été, les vaccins étaient prêts pour des essais plus avancés avec des milliers de participants. En décembre, les États-Unis ont autorisé deux Vaccins contre le covid-19 , de Pfizer et Moderna, après des essais ont montré des résultats impressionnants. Les deux vaccins utilisaient des molécules connues sous le nom d’ARNm pour stimuler une réponse immunitaire contre le coronavirus, marquant la première fois qu’un vaccin ARNm a été autorisé pour une utilisation chez les personnes. Les vaccins ont été annoncés comme un avancement scientifique extraordinaire , et les premières doses ont été administrées aux travailleurs de la santé aux États-Unis à la mi-décembre.

