ZZ Top donne son premier concert après le décès de Dusty Hill

Quelques jours seulement se sont écoulés depuis le décès de Dusty Hill, bassiste et membre fondateur de ZZ Top, et ses pairs ont rendu un hommage émouvant en se produisant en direct pour la première fois depuis son décès.

Vendredi 30 juillet dernier dans l’état de l’Alabama, les membres de ZZ Top se sont tournés vers le talent d’Elwood Francis pour remplir l’espace de Hill, un travail que le musicien a réalisé ces dernières semaines. Selon Rolling Stone, Billy Gibbons, leader du groupe, a partagé quelques mots reconnaissant le travail de son défunt partenaire.

« Nous allons passer un bon moment ce soir », a souligné Gibbons au public après le numéro d’ouverture avec « Got Me Under Pressure ». « Nous avons un nouveau gars ici, vous savez. Dusty m’a donné l’indication. Mon ami, son partenaire, Elwood Francis sera derrière moi », a souligné l’icône du rock au public.

Dusty Hill est décédé dans son sommeil à l’âge de 72 ans. Pour l’instant, les causes de sa mort n’ont pas été révélées. Les membres survivants de ZZ Top ont partagé une déclaration émouvante dans laquelle ils ont exprimé leur chagrin face à cette perte et sont reconnaissants du grand soutien des fans en ces temps difficiles.

Lors d’un précédent entretien avec les médias, Billy Gibbons a confirmé que ZZ Top continuerait ses performances en direct après la mort de Dusty Hill, après avoir reporté la présentation qu’ils avaient prévue le 28 juillet.

« Comme Dusty l’a dit avant son départ, ‘Laissez le spectacle continuer’, et avec respect, nous ferons bien de continuer et d’honorer ses souhaits », a déclaré Gibbons dans un SMS à Eddie Trunk, animateur de « Trunk Nation ». Gibbons affirme que Hill lui a explicitement demandé qu’Elwood prenne sa place en cas de décès.