Zyrus LP1200 Strada: est-ce le Huracán le plus radical de tous?

S’il y a quelque chose dont la Lamborghini Huracán ne peut guère être «accusée», c’est d’être discret. Cependant, il y a ceux qui pensent que cela pourrait (même) donner plus aux yeux et le résultat de ce raisonnement est le Zyrus LP1200 Strada dont nous avons parlé aujourd’hui.

Fruit du travail du préparateur norvégien Zyrus Engineering, la LP1200 Strada transforme la Huracán en une authentique hypercar, lui donnant non seulement des chiffres dignes de cette épithète mais un look beaucoup plus agressif.

Pour ce faire, Zyrus Engineering a ajouté au 5.2 V10 deux turbos qui permettaient d’augmenter la puissance à un 913 ch beaucoup plus expressif… en mode «Normal», c’est-à-dire le mode de conduite sur voie publique. Lorsque vous sélectionnez le mode «Track», la puissance monte à un plus absurde 1217 ch!

Look brutal et… fonctionnel

Comme vous l’avez déjà remarqué, les différences entre le Zyrus LP1200 Strada et la Lamborghini Huracán qui sert de base ne se limitent pas à une augmentation considérable de la puissance. De cette manière, le préparateur norvégien a fourni à Huracán un trousse carrosserie qui non seulement garantit une apparence unique mais est brutalement efficace d’un point de vue aérodynamique: à 200 km / h, elle produit un impressionnant 2010 kg de appui.

À l’avant, les préoccupations aérodynamiques se sont traduites par l’adoption d’un nouveau pare-chocs, avec une divulgacher, ailettes et nouvelles prises d’air sur le capot. À l’arrière, nous avons une prise d’air sur le toit et de nouvelles jupes latérales qui aident également à former les nouvelles prises d’air plus grandes pour le moteur. Enfin, à l’arrière … eh bien … regardez cet aile arrière et ce diffuseur massifs – ils semblent avoir été retirés d’un prototype de compétition.

Avec environ 600 pièces neuves et un poids de 1427 kg, le Zyrus LP1200 Strada voit son prix démarrer à 595 milliers d’euros. La version exclusive pour les chenilles, la LP1200 R, ne pèse que 1200 kg, est capable de générer 2142 kg de appui et coûte 525 milliers d’euros.