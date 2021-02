Zuckerberg est également sur Clubhouse, sa chambre envoie l’application dans un tailspin

La croissance de la Réseau social du clubhouse il ne s’arrête pas encore, et en effet pour le moment la plateforme dédiée aux réunions audio en temps réel est destinée à susciter de plus en plus de curiosité – en ligne et hors ligne. La énième démonstration vient du dernier utilisateur qui a étonnamment installé l’application en intervenant dans l’une des salles: le numéro un sur Facebook, Mark Zuckerberg. Le fondateur du groupe de médias sociaux le plus influent au monde a rejoint la plate-forme prometteuse pour engager une conversation sur un autre sujet sur lequel ses entreprises travaillent activement: la réalité virtuelle.

L’invité surprise

L’arrivée de Zuckerberg au Clubhouse a été une surprise. La pièce dans laquelle il a comparu, bien qu’elle comprenne un employé de l’entreprise, n’annonce pas son arrivée; la description parlait simplement d’un invité surprise, qui seulement après la conversation s’est avéré être Zuckerberg lui-même. La nouvelle s’est rapidement propagée au reste du réseau social et au-delà: la salle avec Zuckerberg a rapidement atteint la capacité maximale de 5000 personnes, mais bientôt des salles parallèles non officielles ont été créées pour discuter du fait. En peu de temps, des personnes d’autres réseaux sociaux tels que Twitter sont également venues, mettant les serveurs du Clubhouse sous tension comme cela s’était déjà produit avec l’intervention du milliardaire Elon Musk.

L’arrivée de Kim Dotcom

A l’entrée soudaine de Zuckerberg s’ajoutait celle d’une autre personnalité du web dont on a beaucoup parlé ces dernières années: le fondateur de Megaupload (plus tard simplement Mega), Kim Dotcom. L’entrepreneur et informaticien allemand a annoncé sa présence dans Clubhouse sur Twitter en invitant ses abonnés à le suivre; ces derniers n’ont pas attendu et ont débordé sur la plateforme déjà en souffrance, provoquant des dysfonctionnements généralisés. Comme cela s’est produit il y a quelques jours avec l’intervention de Musk, les serveurs du Clubhouse n’ont pas tenu le coup: le réseau social compte des millions d’utilisateurs actifs mais n’est pas conçu pour résister à la charge contemporaine de chacun; dans le procès-verbal de l’intervention de Zuckerberg dans le Clubhouse, il a été signalé que les utilisateurs avaient été expulsés des chambres et ne pouvaient plus revenir.

L’intérêt de Zuckerberg

Les commentateurs et les observateurs ont pris la décision de Mark Zuckerberg comme un intérêt sérieux pour la plateforme; si d’une part il est vrai que Clubhouse existe depuis près d’un an aux Etats-Unis, d’autre part le succès qu’il remporte en Europe et dans le reste du monde montre à quel point la plateforme a le potentiel devenir un phénomène mondial. Si le numéro un de Facebook était vraiment intéressé par la plateforme, il est historiquement facile de prévoir ce qu’il va faire: il tentera une acquisition ou décidera de fabriquer un produit concurrent.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂