ZTE lance le Blade 20 Pro 5G avec chipset Snapdragon 765G, configuration quadri-caméra 64 MP et plus

ZTE a officiellement présenté son Blade 20 Pro 5G. L’appareil est une offre de milieu de gamme et est alimenté par un Snapdragon 765G. Ses ports un corps à double verre et est de 7,9 mm d’épaisseur. Selon un rapport de GSMArena, le téléphone dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6,47 pouces avec une résolution FHD +. Il arbore également une découpe en forme de goutte d’eau pour un appareil photo selfie de 20 MP. L’appareil dispose également d’un scanner d’empreintes digitales sous l’écran et à l’arrière, il dispose d’un tireur principal de 64 MP, d’un objectif ultra large de 8 MP et de deux modules de 2 MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur.

Le Blade 20 pro 5G dispose d’une batterie de 4000 mAh sous le capot et prend en charge la norme Quick Charge 4+ de Qualcomm.

Il dispose de 128 Go de stockage et est extensible via microSC toute la RAM est fixée à 8 Go. Le téléphone dispose d’une interface ZTE MiFavor 10 sur Android 10.

Selon un rapport de Gizbot, bien que la société n’ait pas révélé le prix du ZTE Blade 20 Pro 5G, il sera disponible dans une seule variante de couleur bleue. La société n’a pas encore révélé la disponibilité de l’appareil sur le marché international.

La société avait annoncé il y a quelques mois le premier smartphone doté d’une caméra selfie sous l’écran dans l’Axon 20 5G. L’appareil dispose d’une caméra cachée de 32 MP sous un écran OLED, qui mesure 6,92 pouces. L’écran a une résolution de 2 460 * 1 080 pixels avec des lunettes minimales sur les côtés.

L’appareil est alimenté par une batterie de 4220 mAh et un chipset Snapdragon 765G et est disponible en noir, orange, violet et blanc, avec 6 Go ou 8 Go de RAM.

