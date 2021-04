ZTE Axon 30 Ultra: une bête avec un écran de 144 hertz et trois caméras de 64 mégapixels

ZTE ne veut pas être exclu de la lutte pour le téléphone haut de gamme en 2021, et tentera de trouver sa place avec le nouveau ZTE Axon 30 Ultra, son smartphone le plus avancé à ce jour, prêt à rivaliser avec les meilleurs mobiles de 2021.

Le smartphone se distingue par être l’un des premiers de sa catégorie à avoir un affichage 144 hertz, une fonctionnalité qui jusqu’à présent semblait exclusive aux modèles axés sur le le jeu. Et pas seulement cela: il a également l’un des systèmes photographiques plus particuliers que nous avons vu depuis longtemps, avec trois caméras de 64 mégapixels chacune.

ZTE Axon 30 Ultra, toutes les informations

Le ZTE Axon 30 Ultra dispose d’un design rappelant quelque peu le Samsung Galaxy Note20 Ultra, avec une partie arrière où le module de caméra est le protagoniste principal, et une forme rectangulaire avec coins marqués.

L’arrière entre couleurs bleues, noires et blanches dans le cas de la version en verre, et il existe une variante avec dos en cuir vegan en couleur chameau. Dans tous les cas, l’appareil a un châssis métallique, et un front occupé par un Grand écran OLED incurvé Full HD + de 6,67 pouces.

L’écran en question élève le niveau par rapport à celui des autres modèles haut de gamme, en ayant un Taux de rafraîchissement de 144 hertz, dépassant les 120 hertz proposés par la plupart des modèles haut de gamme actuels. De plus, il est capable de faire varier le taux de rafraîchissement entre 50 et 144 hertz pour économiser de l’énergie.

Le système de caméra dont je parlais avant consiste en non pas un, pas deux, mais trois caméras de 64 mégapixels chacune. Le principal a stabilisateur optique et une ouverture f / 1.6. Par contre, on trouve un deuxième appareil photo de 64 mégapixels avec ouverture f / 1,8 et longueur focale équivalente de 35 mm, et enfin un Appareil photo de 64 mégapixels avec objectif ultra grand angle.

Est également inclus un capteur téléobjectif avec objectif périscope de huit mégapixels, ce qui permet au zoom optique cinqx.

Sous le capot de l’Axon 30 Ultra se trouve le Processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G, accompagné de 8 ou 12 Go de RAM, et d’un stockage interne qui commence à 128 Go.

Le sien la batterie a une capacité de 4600 mAh, et est accompagné d’un Système de charge ultra rapide de 66 W via USB Type C.

ZTE Axon 30 Pro, une version moins chère avec différentes caméras

En plus de l’Axon 30 Ultra, ZTE a également annoncé le Version Pro de votre série Axon 30.

L’Axon 30 Pro n’est pas très différent de son grand frère. Les principales différences résident dans le écran, en réduisant le taux de rafraîchissement maximal à 120 Hertz; et dans le caméra, car le capteur principal de 64 mégapixels et le capteur ultra grand angle de même résolution, les accompagnent deux caméras « macro » et « profondeur » 5 et 2 mégapixels respectivement.

En plus de cela, c’est un modèle avec Batterie de 4200 mAh dont la charge rapide réduit la puissance maximale à 55W.

Prix ​​des ZTE Axon 30 Ultra et 30 Pro

Pour le moment, ZTE n’a pas confirmé le prix de ses nouveaux mobiles haut de gamme. Le Oui a été confirmé, à la place, que les deux appareils arrivera dans des configurations avec 8 ou 12 Go de RAM, Y 128 ou 256 Go de stockage.

Nous mettrons à jour cet article dès que les informations relatives à la disponibilité des appareils seront détaillées.

