ZTE Axon 30 Ultra 5G: le grand pari photographique avec triple appareil photo 64 mégapixels et double stabilisation

La ligne Axon de ZTE est la plus ambitieuse de la marque, étant dans laquelle s’inscrivent des expériences plus ou moins risquées et dans lesquelles les flagships sont placés, et c’est aujourd’hui au tour du ZTE AXon 30 Ultra 5G. Un mobile qui s’intègre dans ce dernier, à pleine puissance et se démarquant en plusieurs sections.

En plus des braises pour donner une performance à la hauteur de tout type de tâche, le constructeur chinois a souhaité que les mégapixels abondent dans ses caméras arrière avec jusqu’à trois capteurs de 64 mégapixels, deux stabilisateurs optiques et un téléobjectif avec zoom optique jusqu’à 5x, comprenant dans ces trois capteurs un appareil photo dédié au portrait. Un pari unique avec un module qui se démarque évidemment dans un design qui correspond à la norme actuelle, sans négliger la courbure de l’écran.

Fiche technique ZTE Axon 30 Ultra 5G

ZTE Axon 30 Ultra 5G Dimensions et poids 161,53 × 72,96 x 8 mm

188 g Écran OLED 6,67 pouces

FullHD +, HDR10 +

144 Hz, courbe Processeur Muflier 888 RAM 12/8/16 Go LPDDR5 Stockage 128/256/1 To Go UFS 3.1 Caméras arrière 64 MP f / 1.6 OIS

Grand angle 64 MP

64 MP portrait f / 1,9

Optique Tele 8 MP 5x Caméra frontale 16 MP Tambours 4 600 mAh

Charge rapide 66 W Système opératif Android 11 + MyOS 11 Connectivité 5G

802.11a / b / g / n / ac / ax (WIFI 6E)

Bluetooth 5.2

GPS / A-GPS / Beidou / Galileo / GLONASS

NFC Autres Lecteur d’empreintes sous l’écran, DTS: X Ultra, Hi-Fi, stéréo Prix À partir de 601,49 euros pour changer

Ne manquez pas les courbes et hertz

L’écran est l’une des fonctionnalités qui se démarquent le plus dans ce nouveau ZTE, dans lequel on voit que la caméra frontale apparaît comme d’habitude avec un trou et non avec la technologie que nous avons vue dans le ZTE Axon 30 5G. C’est un écran OLED 6,67 pouces avec résolution FullHD + (2400 × 1080 pixels), dommage de ne pas avoir un peu plus de résolution en atteignant 144 taux de rafraîchissement.

Ce n’est pas habituel dans les mobiles qui ne sont pas de le jeu, le voyant également dans le Xiaomi Mi 10T (et à nouveau avec FullHD +), mais c’est tout de même assez frappant. En outre, le taux de rafraîchissement tactile est de 300 Hz, assez élevé pour un mobile standard, et prend en charge HDR10 +, couleur 10 bits et couvre 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Bien sûr, c’est un écran incurvé qui tombe sur les côtés jusqu’à ce qu’il atteigne le cadre métallique, occupant (selon ZTE) 95% de l’avant. Le dos est en verre et a une nouvelle finition qui, selon ZTE, résiste aux empreintes digitales et ne glisse pas.

Pleine puissance et zoom

Le ZTE Axon 30 Ultra est équipé du Snapdragon 888 de Qualcomm, qui peut également être accompagné de jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage LPDRR5 et UFS 3.1 (respectivement), en affichant les paramètres suivants:

8 Go de RAM + 128 Go de ROM

12 Go de RAM + 256 Go de ROM

16 Go de RAM + 1 To de ROM

Quant à la batterie, ils ont laissé de la place pour une batterie de 4 600 mAh, avec une charge rapide de 66 watts. Le temps de charge n’est pas spécifié, mais à partir des valeurs obtenues dans les mobiles de 65 watts, il est possible que ce soit autour de l’heure.

Différencier la photographie avec une proposition quelque peu différente

Surtout dans la gamme haut de gamme, nous voyons que les téléphones qui cherchent le plus à se démarquer comprennent les téléobjectifs, la stabilisation optique, de grands capteurs et plus de fonctionnalités différentielles que la combinaison habituelle principal + grand angle + macro. Cette fois, nous voyons une télévision qui donne Zoom optique 5x, mais aussi une caméra arrière spécifique pour les portraits et photographies de personnes, se présentant comme suit:

Capteur principal Sony IMX686 64 mégapixels avec objectif à ouverture f / 1,6 et stabilisation optique de l’image.

Grand angle avec capteur de 64 mégapixels avec objectif à champ de vision de 120 degrés et distance focale de 13 millimètres.

Appareil photo secondaire pour les portraits avec capteur 64 mégapixels et équivalent 35 millimètres, avec objectif à ouverture f / 2,9.

Téléobjectif avec capteur 8 mégapixels, stabilisation optique de l’image et zoom optique 5x. Hybride 10x et zoom numérique jusqu’à 120x.

Caméra frontale avec capteur 16 mégapixels

Il ressort également que le principal a un objectif avec une ouverture de f / 1,6, il devrait donc être capable de capturer beaucoup d’éclairage. De plus, vous pouvez enregistrer avec une résolution de jusqu’à 8K.

Versions et prix du ZTE Axon 30 Ultra

Le ZTE Axon 30 Ultra peut déjà être réservé en Chine et sera officiellement mis en vente le 19 avril sur ce marché. La version internationale sera mise en vente mai prochain sur le site Web de la marque, mais pour l’instant, ils n’ont pas indiqué les prix pour l’Europe. Nous mettrons à jour ces informations dès que le fabricant les fournira, pour l’instant nous les avons pour la Chine: