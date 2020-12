ZTE Axon 20: Premier téléphone mobile avec caméra selfie à l’écran disponible

L’innovant ZTE Axon 20 est désormais disponible pour 400 euros. C’est le premier smartphone avec une caméra selfie à l’écran. Il n’y a donc pas de caméra encoche ou pop-up et un design pratiquement sans cadre.

La caméra selfie du ZTE Axon 20 ne peut pas être vue de l’extérieur. Il est situé au centre de la partie supérieure de l’écran OLED de 6,92 pouces de l’appareil. Une telle technologie n’existe pas encore dans les smartphones. Comme l’écrit GSMArena dans un rapport pratique, la caméra est plus susceptible d’être distinguée avec une image d’arrière-plan claire, car les pixels de cette zone prennent une couleur différente. Cependant, lorsque l’affichage est éteint ou que l’image d’arrière-plan est sombre, l’appareil photo est pratiquement invisible.

Photos de selfie plutôt moyennes

En ce qui concerne la qualité de la photo, les selfies avec l’appareil photo de 32 mégapixels semblent doux et il y a un effet lumineux autour du sujet. Cependant, il s’agit de la première génération de la technologie et par conséquent, des performances de pointe ne sont pas encore attendues. Le smartphone dispose également d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et le haut-parleur individuel est logé au fond du boîtier. Il y a un cadre mince et noir sur le menton du smartphone, mais sinon, il est aussi bon que sans cadre. Comme l’a noté Android Authority dans une vidéo, l’un des avantages de la technologie est qu’il est plus facile de voir à quoi vous parlez dans le chat vidéo.

Avec quatre caméras à l’arrière

Sinon, le ZTE Axon 20 est chez lui dans le milieu de gamme supérieur. Le rare Tiger T618 et 6 Go de RAM servent de processeur. La mémoire interne mesure 128 Go et la batterie a une capacité de 4 220 mAh. Une charge rapide est possible avec 15 watts. À l’arrière, il y a un appareil photo principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, un module de profondeur de champ pour les portraits et un objectif de 2 mégapixels pour des prises de vue macro de petites choses comme des fleurs et des insectes. Le dos est en verre, le cadre en métal.