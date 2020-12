ZTE Axon 20 5G avec chipset Snapdragon 765G, une batterie de 4200 mAh lancée dans le monde

Tendance FP04 déc.2020 17:30:19 IST

ZTE a officiellement annoncé le ZTE Axon 20 5G dans le monde entier après une première sortie en Chine. Le téléphone d’emballage pour appareil photo sous écran devrait sortir juste à temps pour Noël 2020 et se vante d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, d’un haut-parleur et d’un rétroéclairage pour une « expérience sans encoche ». Le smartphone est presque entièrement sans lunette, avec un écran FHD + OLED de 6,92 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone dispose d’un chipset Qualcomm Snapdragon 765G, similaire à celui de Google Pixel 5. Il dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

La caméra frontale sous-écran a un objectif de 32 MP, tandis que l’arrière a une configuration à quatre caméras. Il y a un objectif principal de 64 MP, flanqué d’un objectif ultra-large de 8 MP, d’un objectif de profondeur de 2 MP et d’un objectif macro de 2 MP.

Le ZTE Axon 20 5G provient de Qualcomm Quick Charge 4.0 et dispose d’une batterie de 4200 mAh sous le capot. Le ZTE Akon A20 5G sera livré avec Android 10.

Selon le rapport, le smartphone comprendra également une « Super Antenna 2.0 », un réseau de 12 antennes orientées sur 360 pour améliorer la réception et la stabilité et augmenter les téléchargements jusqu’à 30%.

Le rapport a révélé que l’Axon A20 5G sera disponible dans le monde entier sur certains marchés à partir du 21 décembre. Le jour du lancement couvrira des régions du Royaume-Uni, de l’Union européenne, du Japon, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Malaisie, des Philippines, des Émirats arabes unis, de l’Ukraine, de l’Arabie saoudite et de l’Afrique du Sud.

.

