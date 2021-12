Zorro est un pirate informatique sans papiers dans le redémarrage 2.0 du directeur du revendeur Sleep, Alex Rivera

Il a été annoncé aujourd’hui qu’Alex Rivera, lauréat du prix MacArthur Genius, s’est engagé à écrire et à diriger le redémarrage. Zorro 2.0, qui sera produit par Sobini Films de Mark Amin. Rivera a écrit un nouveau brouillon pour un début prévu en 2022. Le synopsis officiel se lit comme suit : « Lorsque sa mère est attaquée par une unité gouvernementale secrète, Oscar de la Vega, un jeune pirate informatique sans papiers connu sous le nom de » z0rr0 « , se défend et découvre une conspiration high-tech qui menace non seulement sa famille, mais le monde. »

Alex Rivera a récemment remporté le prix MacArthur Genius pour 2021 et est également boursier de Sundance et a été conférencier Rothschild à l’Université Harvard. Au cours des vingt dernières années, il a écrit et réalisé des films visionnaires latino-américains primés et acclamés par la critique. Le premier long métrage de Rivera, Marchand de sommeil, un thriller cyberpunk se déroulant à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, a remporté des prix au Festival du film de Sundance en 2008 et au Festival international du film de Berlin et a également eu une sortie commerciale en salles dans le monde entier.

S’exprimant sur l’histoire des latinos, Rivera a déclaré : « Tout au long, si vous regardez n’importe quel chapitre de l’histoire des latinos, et comme je le définirais, cela commence par la conquête lorsque les Espagnols ont rencontré les Amérindiens et ont commencé à s’entretuer et à réduire en esclavage les uns les autres et faire des bébés ensemble et créer une toute nouvelle race. Y a-t-il quelque chose de plus shakespearien ? De plus dramatique ? Non.

Le deuxième long métrage de Rivera, Les infiltrés, un film hybride doc/scénarisé qui raconte une histoire vraie sur un centre de détention pour immigrants, a remporté le Next: Audience Award et le Innovator Award au Festival du film de Sundance 2019. Les infiltrés est actuellement développé par Blumhouse Television en tant que série scénarisée. « J’ai toujours été intéressé par les films qui abordent des problèmes du monde réel à travers le genre. Ce projet est l’occasion de relier Zorro, le vengeur masqué d’origine, aux guerres frontalières d’aujourd’hui, un conflit dans lequel les familles d’immigrants sont confrontées à des régimes de surveillance de haute technologie et de contrôle gouvernemental. Zorro 2.0 sera un cinéma de science-fiction visuellement élevé, socialement ancré, et je suis ravi de travailler avec Sobini pour obtenir cette vision à l’écran », a déclaré Rivera.

Sobini Films Mark Amin, Cami Winikoff et Tyler Boehm produiront. John Gertz de Zorro Productions International et Michael Helfant d’Amasia Entertainment seront les producteurs exécutifs. Amin de Sobini a récemment produit et réalisé le drame de la guerre civile empereur, avec Dayo Okeniyi, Kat Graham, Bruce Dern, James Cromwell et Mykelti Williamson. Il a également produit la version Universal JT LeRoy avec Kristen Stewart et Laura Dern, Sony Pictures Classics’ Des kilomètres d’avance avec Don Cheadle et Ewan McGregor, et IFC Marie Shelley avec Elle Fanning. En plus de son travail chez Sobini, Amin a été vice-président de Lionsgate Entertainment et avant cela, il a fondé Trimark Holdings, Inc. et a été président-directeur général de la société jusqu’à ce que la société fusionne avec Lionsgate.

« La vision d’Alex ancre Zorro dans les problèmes du monde réel d’aujourd’hui tout en offrant le plaisir d’un film d’action de super-héros et l’humour et le charme du classique Zorro films », a déclaré Amin. « Il est le cinéaste parfait pour mettre à jour Zorro pour le public d’aujourd’hui.





