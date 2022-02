Zorro aura un remake avec une femme comme protagoniste

La CW

Le personnage popularisé par Guy Williams aux mains de Disney aura une nouvelle version. Il s’ajoute à ce qui a déjà été confirmé par l’étude de la souris avec Wilmer Valderrama en tête.

©IMDBLa Fox mettait initialement en vedette Guy Williams.

Renardla série mettant en vedette Guy Williams qui est devenu populaire à la télévision en raison de ses rediffusions constantes (quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec El Chavo del 8) reviendra avec une version renouvelée. date limite a confirmé que La CW est tout près de donner vie à une production qui comportera une variante très importante pour ce personnage dont la version originale a été diffusée par Disney: sera dirigée par une comédienne.

Bien qu’il n’ait pas encore été défini qui pourra jouer Renardon sait que Sofia Vergara n’est plus lié au projet. l’actrice de famille moderne avait été associé à cette histoire en tant que producteur exécutif et pourrait être candidat au rôle principal, mais cela a échoué, après deux ans de développement. L’histoire a été initialement annoncée en 2019 et devait commencer à être diffusée au cours de la saison 2020-2021.

À présent, date limite a confirmé que Renard a reçu le feu vert d’un total de 7 scripts livrés et tout indique qu’il pourrait passer directement au tournage, sans qu’il soit nécessaire de présenter un pilote. L’équipe derrière la production semble plus qu’intéressante et a Robert Rodríguez aux commandes en tant que directeur, avec Sean Tretta Quoi showrunner. Rebecca Rodriguez, Ben Silverman et Howard T. Owens sont les autres auteurs liés au projet.

Pour Rodríguez Ce sera une sorte de revanche, puisqu’il était très proche de réaliser Le masque de Zorroavec Antonio Banderas en tant que chef de file, mais a quitté le projet. Cette nouvelle histoire se concentrera sur une femme latine cherchant à se venger du meurtre de son père. Par conséquent, il rejoint une société secrète et adopte secrètement l’identité du Renard. La nouvelle série rejoint trois autres projets approuvés par La CW: Chevaliers de Gothamla préquelle de Surnaturel titré Les Winchester et la préquelle de Marcheur, Marcheur : Indépendance.

Wilmer Valderrama sera aussi El Zorro

Il convient de rappeler qu’en plus de ce projet La CWune autre série de Renard qui sera à la charge de Disney. La production sera dirigée par Wilmer Valderramal’acteur d’origine vénézuélienne qui est devenu célèbre pour être Fez dans Ce spectacle des années 70. « Dans mon enfance, Renard C’est le personnage qui, en tant que Latino, m’a fait sentir que je pouvais être un héros. En tant qu’adulte et conteur, j’ai la responsabilité des histoires que j’aide à donner vie. »a assuré l’artiste dans un communiqué et précisé qu’il était « un rêve devenu réalité ».

