Zoom présente un stylo qui disparaît, des réactions aux réunions et plus de nouvelles fonctionnalités

La plate-forme d’appel vidéo Zoom a reçu un un grand nombre de nouvelles fonctionnalités dans le cadre d’une nouvelle mise à jour. Les fonctionnalités visent à aider les utilisateurs à mieux s’exprimer tout en collaborant et en gérant mieux les communications. Voici un aperçu d’eux.

Annotation de Vanishing Pen, réactions à la réunion, etc.

Zoom a maintenant amélioré l’annotation de l’écran avec le stylo de fuite. Cela permettra aux utilisateurs de mettre en évidence des textes et des objets à l’écran sans avoir à supprimer les surlignages encore et encore. La surbrillance disparaîtra automatiquement après un certain temps.

Il existe également les nouvelles formes automatiques du tableau blanc, qui permettront des dessins précis à l’écran. Cela aide à un meilleur «tableau blanc» pendant les sessions en direct.

Les gens auront la possibilité de réagir avec plus d’options emoji. Un teint de peau pour les émoticônes peut également être choisi, un peu comme cela se fait sur WhatsApp. Pour un grand nombre de participants, les administrateurs pourront activer les emojis pour eux. Ils peuvent choisir d’autoriser tous les emojis ou s’en tenir à l’ensemble de six.

Zoom sur les salles, le chat zoom et le téléphone zoom

Il y a eu de nouveaux ajouts à Zoom Rooms, Zoom Chat et Zoom Phone.

À partir de Zoom Rooms, Portal TV de Facebook prend désormais en charge Zoom, ce qui permettra aux gens de se connecter avec leurs collègues ou leurs proches sur un écran plus grand.

Pour Zoom Chat, un gestionnaire peut être ajouté au profil d’un utilisateur. Cela peut être fait soit par les propriétaires du compte Zoom, soit par les administrateurs. Le processus implique le mappage SSO SAML.

Enfin, les utilisateurs de Zoom Phone peuvent désormais recevoir des notifications groupées à l’aide d’InformaCast de Singlewire Software. Cela aidera les utilisateurs à rester informés des événements importants et peut aider les organisations à mieux communiquer en cas de crise.

Les nouvelles fonctionnalités de Zoom sont accessibles en mettant à jour le dernier client Zoom.

