Zoom obtient de nombreuses nouvelles fonctions

Le logiciel de chat vidéo Zoom possède de nombreuses nouvelles fonctionnalités. C’est ainsi que ce sera Outil collaboratif Tableau blanc élargi et il devrait y avoir une traduction en temps réel à l’avenir.

Avec les nouvelles fonctions annoncées dans une entrée de blog dans le cadre de la conférence dite Zoomtopia, Zoom se développe de plus en plus en un véritable package complet pour le travail quotidien au bureau à domicile et reste également une alternative à Microsoft Teams.

Les nouvelles annonces dans l’aperçu

Zoom Événement Conférences

Il s’agit d’un nouveau type d’événement qui permet aux hôtes d’organiser des événements et des formats sur plusieurs jours – y compris le lobby de l’événement, le chat, les fonctions de réseautage, les sponsors, les sondages, les enregistrements et les analyses.

Tableau blanc à zoom étendu

L’outil de coopération Zoom Whiteboard, qui ne peut actuellement être utilisé que pendant les vidéoconférences actives, sera à l’avenir également disponible avant et après les appels pour l’esquisse commune d’idées. Vous pouvez ensuite travailler sur le tableau blanc en temps réel ou de manière asynchrone. Et : Les tableaux blancs seront également intégrés dans les salles de travail de groupe virtuel de Facebook Horizon Workrooms à partir du printemps 2022.

Traduction et transcription en temps réel

Au cours de l’année à venir, les utilisateurs de Zoom devraient avoir la possibilité d’entendre des contributions en langues étrangères traduites en temps réel. La transcription en direct déjà existante, qui ne comprenait que l’anglais, doit être étendue. Zoom promet de prendre en charge ici « plusieurs langues », sans donner de détails plus précis.

Galerie intelligente des salles Zoom

À l’avenir, la Smart Gallery de Zoom devrait pouvoir être utilisée pour des réunions de toutes tailles et constellations. Les participants à la conférence doivent également être affichés dans un environnement de travail hybride dans leurs propres tuiles vidéo – et donc sur un pied d’égalité avec les participants distants.

Zoom n’a fourni aucune information précise sur la mise en œuvre exacte des mises à jour de fonctionnalités individuelles. La fourchette ici fluctue entre fin 2021 et 2022.