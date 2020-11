Zoom lèvera temporairement sa limite de 40 minutes pour toutes les réunions dans le monde le 26 novembre

Tendance FP16 nov.2020 12:25:18 IST

Zoom a déclaré qu’il lèverait sa limite standard de 40 minutes sur les réunions gratuites, les appels vidéo pour tous ses clients à travers le monde pour le jour de Thanksgiving. La suppression de la limite sera effective de minuit le jour de Thanksgiving (26 novembre) au 27 novembre à 6 h HE (16 h 30 IST). En faisant l’annonce sur Twitter, Zoom a déclaré que la suppression de la limite donnera à la famille plus de temps pour rester connectée.

Le message disait: « En guise de remerciement à nos clients, nous allons lever la limite de 40 minutes pour toutes les réunions dans le monde de minuit HE le 26 novembre à 6 h HE le 27 novembre afin que vos réunions de famille ne soient pas interrompues court. »

En guise de remerciement à nos clients, nous lèverons la limite de 40 minutes pour toutes les réunions dans le monde de minuit HE le 26 novembre à 6 h HE le 27 novembre afin que vos réunions de famille ne soient pas interrompues. ❤️🏡 #ZoomTogether pic.twitter.com/aubsH0tfxG – Zoom (@zoom_us) 10 novembre 2020

Un certain nombre d’utilisateurs se sont rendus dans la section des commentaires pour remercier Zoom d’avoir temporairement levé la limite de 40 minutes.

Dans Zoom, après 40 minutes, la réunion se termine automatiquement. Les participants doivent redémarrer l’appel après l’heure prévue.

La plupart des personnes travaillant à domicile, prenant des cours en ligne ou se connectant avec leur famille via des réunions Zoom au milieu de la pandémie COVID-19, la limite de 40 minutes a été la principale restriction. L’application de visioconférence est devenue très populaire au milieu de la pandémie et elle a continué à offrir aux utilisateurs une foule de façons innovantes de participer aux réunions et aux appels vidéo.

De nombreux concurrents de Zoom ont des restrictions similaires sur les réunions en ligne. Il s’agit notamment de Google Meet avec une limite de 60 minutes et Cisco Webex a une limite de 50 minutes.

Ces fournisseurs facturent des frais supplémentaires pour les plans de niveau entreprise qui suppriment la limite et augmentent le nombre de participants autorisés.

