Zoom introduit le mode Focus qui permet à l’hôte de décider si les participants peuvent se voir

13 août 2021 10:28:19 IST

Dans le but d’améliorer le système d’éducation en ligne, Zoom a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Focus Mode. La fonctionnalité permet aux étudiants de rester attentifs pendant les cours virtuels et de ne pas se laisser distraire. Grâce à cette fonctionnalité, les enseignants pourront masquer les vidéos et les partages d’écran des élèves afin qu’ils ne puissent pas voir ce que font leurs pairs dans la classe. De plus, les enseignants pourront regarder tous les élèves et leurs partages d’écran. Pas seulement dans le système de classe, mais cette fonctionnalité peut être utile dans plusieurs autres cas tels que les réunions d’entreprise virtuelles.

Contraste du mode de mise au point Zoom Fonctionnalité de vue immersive qui permet aux participants d’interagir les uns avec les autres dans une salle virtuelle. Vue immersive sortie en avril de cette année. En ce qui concerne les fonctionnalités, le mode Focus permettra aux hôtes de décider de la visibilité des participants aux autres pendant les réunions. Les enseignants, en soi, peuvent désactiver le mode Focus pendant le cours et permettre aux étudiants de se concentrer sur le concept enseigné et discuté. L’activation de ce mode ne permettra pas aux pairs de se voir dans une classe virtuelle sur Zoom; Cependant, ils pourront toujours voir leurs vidéos, leurs noms et leurs réactions emoji et entendre les autres élèves de la même classe. L’expérience globale du mode Focus sera similaire à celle des webinaires.

Pour activer le mode de mise au point, vous devez avoir le Zoom client de bureau version 5.7.3 sur une machine Windows ou Mac. Cette fonctionnalité n’est actuellement pas prise en charge par les appareils mobiles. Le plus vieux Zoom les versions avec le mode Focus ne permettront pas aux utilisateurs de voir les autres dans la réunion si l’hôte ne peut pas les voir.

Le mode Focus peut être activé par l’hôte pour tous les utilisateurs d’un compte, d’un groupe ou d’un ensemble sélectif d’utilisateurs. Il doit initialement être activé à partir du portail Web Zoom et peut être consulté lors d’une réunion virtuelle. Ils peuvent cliquer sur le bouton « Plus » sur la barre d’outils de la réunion pour un accès supplémentaire.

