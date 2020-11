Zoom introduit de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour garder les perturbateurs en ligne et les trolls à distance

Tendance FP18 nov.2020 18:23:48 IST

Avec la pandémie obligeant les gens à travailler à domicile, les applications de vidéoconférence en ligne comme Zoom ont été très bien accueillies cette année. Bien que de nombreuses personnes utilisent l’application pour des réunions quotidiennes, les problèmes de sécurité tels que les interruptions de réunion par les trolls continuent de déranger les utilisateurs. Maintenant, l’application populaire a ajouté quelques améliorations de sécurité pour rendre le processus plus sécurisé. Zoom permettra aux utilisateurs de supprimer et de signaler les participants perturbateurs d’une réunion via deux nouvelles fonctionnalités, a écrit Matt Nagel, responsable des relations publiques sécurité et confidentialité chez Zoom, dans un article de blog récemment.

Parallèlement à cela, un outil interne a été intégré «pour éviter les interruptions de réunion avant qu’elles ne surviennent».

Dans le cadre des nouvelles améliorations, les hôtes et les co-hôtes pourront suspendre une réunion en cours et supprimer un participant en particulier. Zoom demande aux hôtes et co-hôtes s’ils souhaitent signaler un certain utilisateur de leur réunion, partager des détails et éventuellement inclure une capture d’écran. Une fois les détails saisis, les hôtes peuvent cliquer sur «Soumettre» et les modifications seront immédiatement répercutées dans l’application. L’équipe de confiance et de sécurité de Zoom sera informée du problème et l’entreprise enverra un e-mail aux hôtes et co-hôtes après la réunion pour recueillir plus d’informations.

« En cliquant sur » Suspendre les activités des participants « , toute la vidéo, l’audio, le chat en réunion, les annotations, le partage d’écran et l’enregistrement pendant cette période s’arrêteront et les ateliers se termineront », a ajouté le message. Cette fonctionnalité est activée par défaut pour tous les utilisateurs Zoom gratuits et payants.

Les participants aux réunions pourront signaler tout membre perturbateur en accédant au client Zoom en cliquant sur le badge de sécurité en haut à gauche. Les hôtes étaient déjà capables de le faire. Ces deux fonctionnalités se trouvent dans l’icône Sécurité de l’application. Le blog a également parlé d’un notificateur de réunion à risque qui est en place depuis cet automne, selon Zoom. L’outil analyse les publications publiques sur les réseaux sociaux et d’autres sites Web à la recherche de liens de réunion Zoom partagés publiquement. Une fois qu’il trouve un lien dans la zone à haut risque de perturbation, il «alerte le propriétaire du compte par e-mail et lui donne des conseils sur la marche à suivre».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂