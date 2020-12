Zoom estime que nous allons continuer avec beaucoup de visioconférence après les vaccins, le marché ne le voit pas si clairement

Eric Yuan, créateur de Zoom, a déclaré hier dans une interview sur le Web Summir que la pandémie a montré que les rencontres virtuelles fonctionnent. Selon lui, même si le panorama change, les appels vidéo se poursuivront. Cependant, le marché ne pense pas la même chose. Le même jour que la société pharmaceutique Pfizer a annoncé un vaccin efficace, Le stock de Zoom a chuté. Comme ceux d’Amazon et de Netflix, autres des grands bénéficiaires de l’enfermement.





Yuan a conçu Zoom en 2011. Il a lui-même fait remarquer hier qu’il ne saurait combien de fois sa proposition a été rejetée par les investisseurs parce qu’ils pensaient qu’il ne pouvait plus rien apporter au marché. En 2019, il est devenu public et son l’explosion est venue cette année 2020 de pair avec le confinement auquel le monde a été contraint d’arrêter la propagation d’une pandémie. Mais maintenant, avec les vaccins récemment annoncés, la possibilité de revenir à la vie sociale, aux entretiens en face à face ou au bureau s’ouvre dans quelques mois.

Qu’est-ce qui pourrait arriver à Zoomez si nous revenons à la normale? Pour visualiser comment la pandémie lui a profité, il faut tenir compte du fait que la société est entrée en bourse en 2019 à 36 € par action et que le 19 octobre dernier, elle a atteint sa valeur maximale avec 568,34 € par action. Dans la troisième semaine de mars, les actions étaient à 130 euros. Le jour même où le vaccin Pfizer-BioNTech a été annoncé pour être efficace à plus de 90%, ils ont chuté de près de 20%. Au 4 décembre, le Nasdaq indique qu’ils sont à 413 dollars.

Réalité virtuelle, ère post-pandémique et forte concurrence: cela attend Zoom

Eric Yuan a saisi au discours que la normalité post-covid ne sera pas la même que la réalité d’avant. Dans l’interview d’hier, il a déclaré qu’il pensait que le modèle de travail serait hybride et que les travailleurs iraient au bureau deux fois par semaine et qu’il y aurait «de moins en moins» de voyages d’affaires. Mais si nous retournons dans un monde sans pandémie, les gens voudront-ils quand même rester chez eux devant un écran pour rencontrer des partenaires, des clients et des amis?

Pour tenter de se convaincre davantage, le leader de Zoom assure également que les réunions en ligne évolueront avec l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Il dit qu’il y aura des technologies qui te permettre de sentir le café lors d’une réunion ou que les gens peuvent se serrer la main en se sentant presque réel. Ce qui n’est pas clair, c’est si, dans la pratique, tout cela peut suffire pour revenir au boom des fêtes et des réunions par vidéoconférence.

Il ne faut pas oublier qu’à l’époque où personne ne pouvait quitter son domicile au printemps, de nombreux professionnels se sont dits épuisés et l’expression «fatigue du zoom» a été largement adoptée que même le leader de la marque a affirmé avoir souffert lors de son entretien au Web Summit.

Selon National Geographic, les humains communiquent même s’ils ne disent rien. De nombreux gestes accompagnent la communication. Avec les appels vidéo, ce n’est pas si facile: si vous ne voyez que le visage et les épaules d’une seule personne, la capacité de voir les gestes de la main ou tout autre langage corporel est éliminée. Si la qualité vidéo est mauvaise, la communication devient plus difficile. Cela oblige les interlocuteurs à accorder encore plus d’attention lors d’une réunion ou d’une rencontre virtuelle.

De plus, la veine de cette société a conduit d’autres marques avec des outils d’appel vidéo et de visioconférence à améliorer leurs services, de sorte que la concurrence s’est durcie. Par exemple, à la fin du mois de novembre, Microsoft Teams a annoncé des appels vidéo gratuits de 24 heures avec jusqu’à 300 participants ou son intégration avec Asana.