Zoom Escaper fournit des excuses parfaites pour les appels vidéo abandonnés

Zoom Escaper crée des bruits de fond gênants dans le populaire programme de téléphonie vidéo Zoom. Donc, si vous ne vous sentez plus comme un appel de zoom, vous avez une raison de le quitter. Vous pouvez choisir parmi une gamme d’effets sonores tels qu’un bébé qui pleure, qui sont susceptibles de rendre le partenaire de conversation fou.

Les interruptions gênantes au bureau à domicile sont souvent faciles à imaginer. Si vous voulez en profiter, Zoom Escaper est un outil approprié, comme l’écrit The Verge. Le plug-in audio VB-Cable associé est disponible sur le site officiel. Il s’estompe dans des bruits agaçants comme un écho, un bébé malheureux et un homme qui pleure dans les réunions Zoom. L’espoir est que les interlocuteurs demanderont à l’utilisateur de l’outil nerveux de quitter le chat vidéo. Ou qu’il a une excuse pour le faire lui-même.

Pourquoi y a-t-il un homme qui pleure?

L’éditeur de Verge Chaim Gartenberg a essayé les effets sonores. Surtout, la mauvaise connexion, le bébé qui pleure et l’écho semblent convaincants selon lui et peuvent avoir un sens dans le contexte. Les bruits de chantier doivent sembler réalistes, mais pourquoi devriez-vous avoir un chat vidéo au milieu d’un chantier de construction? Il faudrait les amortir un peu pour ressembler à un chantier de construction à l’extérieur de la fenêtre. Un homme qui pleure soulève la question de savoir qui est cet homme et pourquoi il pleure. Le chien qui aboie à l’extérieur n’est pas forcément quelque chose dont il faut s’occuper.

Inventer un bébé pour échapper aux appels Zoom?

Ensuite, il y aurait du bruit du vent, mais pourquoi y aurait-il un vent fort dans le bureau à domicile? Après tout, uriner est censé paraître très artificiel et on ne sait pas pourquoi on devrait quitter une réunion pour cette raison. Dans le cas de l’enfant qui pleure, vous devriez avoir un bébé vous-même – et si c’est le cas, il pourrait pleurer sans simulation. Ou vous inventez l’existence d’un bébé pour échapper à des réunions de zoom ennuyeuses. «Alors vous pouvez avoir de plus gros problèmes avec le travail que quelques réunions vidéo ennuyeuses», comme l’écrit The Verge.

Si vous souhaitez essayer Zoom Escaper une fois, vous pouvez trouver l’outil sur le site officiel. Les paramètres audio corrects, qui y sont décrits, doivent être respectés.