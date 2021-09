Zoolander avait presque Jake Gyllenhaal dans le rôle de Hansel et Andy Dick dans le rôle de Mugatu

Ce mois-ci marquait le 20e anniversaire du classique culte de Ben Stiller Zoolander, et pour célébrer Stiller et ses co-stars Christine Taylor et Milla Jovovich ont parlé au magazine Esquire de la réalisation du film qui est passé d’un flop relatif à l’un des films les plus cités de la décennie grâce principalement à son casting. Cependant, selon Stiller, il fut un temps où il semblait qu’au moins deux des personnages les plus aimés étaient presque joués par des acteurs complètement différents, y compris Hansel d’Owen Wilson qui était presque joué par Donnie DarkoC’est Jake Gyllenhaal.

Ben Stiller a expliqué qu’au moment où le film était sur le point d’entrer en production, on pensait qu’Owen Wilson n’était pas disponible pour le tournage bien qu’il soit le premier choix pour le mannequin « si chaud en ce moment » Hansel, et cela signifiait que d’autres acteurs ont été auditionnés pour le rôle.

« Le seul dont je me souviens clairement était un jeune Jake Gyllenhaal faire cette version aux yeux écarquillés de Hansel qui était vraiment drôle « , a déclaré Stiller avant de discuter d’un autre rôle qui était presque décrit d’une manière totalement différente. « Andy Dick était censé jouer Mugatu « , a rappelé Stiller, mais en tant que comédien était trop occupé à travailler sur une sitcom à l’époque, le rôle a fini par être offert à Will Ferrell et, comme l’a dit Stiller, « Maintenant, il m’est impossible d’imaginer quelqu’un d’autre que Will le faisant. »

À bien des égards, les performances exagérées et absurdes des deux Owen Wilson et Will Ferrell dans leurs rôles respectifs est l’une des choses qui ont fait du film le succès qu’il est devenu, et il faut se demander si le film aurait gagné ce qui suit si ces certaines décisions avaient été prises différemment. Bien qu’il n’ait fallu que 15 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, le film a réussi à rentabiliser son budget de 28 millions de dollars avec près de 61 millions de dollars bruts, mais ce n’était en aucun cas un fracas fulgurant. Il n’a pas réussi à toucher les bonnes notes avec les critiques, ce qui signifie que même maintenant, le film n’a qu’un taux d’approbation de 64% sur Rotten Tomatoes, mais à bien des égards, l’arrivée dans les cinémas quelques semaines seulement après les attentats du 11 septembre a également été considérée comme un obstacle à la gains initiaux du film.

« Ce fut une période si difficile avec la comédie », a déclaré Christine Taylor à la publication. « Rire pourrait être un remède sur le moment, mais la vérité est que les gens n’étaient pas prêts. »

Zoolander découle du personnage créé par Stiller pour les VH1 Fashion Awards 1996 appelé Derek Zoolander, un modèle masculin dont le style était beaucoup plus en forme que son esprit, et le film a vu Stiller étendre le personnage de deux courts métrages faits pour cet événement et le mettre dans un complot qui l’a vu s’inscrire sans le vouloir à une campagne dirigée par Mugatu de Ferrell qui était une couverture pour une tentative d’assassinat contre le Premier ministre de Malaisie. Encore une fois, il est facile de voir que même si tout cela a été fait de manière comique, le complot d’assassinat ne convenait probablement pas à beaucoup à l’époque, c’est pourquoi le film a dû attendre son heure pour devenir le classique de la comédie. est vu comme aujourd’hui. Cette nouvelle vient d’Esquire.

