Zooey Deschanel explique comment Elf a réalisé l’une de ses scènes les plus emblématiques

Zooey Deschanel a révélé l’histoire de l’une des scènes les plus mémorables de Elfe. Il y a beaucoup de scènes préférées des fans dans le film classique des Fêtes, mais le moment où Deschanel et Will Ferrell chantent « Baby It’s Cold Outside » fait beaucoup parler de lui pour un certain nombre de raisons différentes. Deschanel avait ceci à dire sur l’origine de la scène de chant.

« Je me rappelle [director] Jon Favreau me disant qu’ils le servaient à celui qui jouait le rôle. Une actrice qu’ils regardaient était douée pour le skate. Mais j’avais un numéro de cabaret à l’époque et je jouais beaucoup. Ils savaient que j’étais un chanteur, alors ils ont fait de cela mon truc spécial dans lequel il pouvait découvrir que j’étais bon. «

Depuis Zooey Deschanel avait beaucoup de talent de chanteur, Jon Favreau et l’équipe ont bricolé le film pour inclure cet élément dans l’histoire. Pour rassembler tout cela, le personnage de Will Ferrell’s Buddy devait également chanter. « Il a dit qu’il n’était pas chanteur, donc je ne m’attendais pas à grand chose », se souvient Deschanel. « Mais son père [Roy Lee Ferrell Jr.] est un grand musicien. J’aurais dû savoir qu’il serait secrètement bon! »Ferrell a fini par avoir des pipes décentes à accrocher avec la voix entraînée de Deschanel.

La scène sort un peu de l’ordinaire alors que le personnage de Buddy the Elf de Will Ferrell entre dans les toilettes des femmes pour enquêter sur l’origine du chant. «C’est drôle parce qu’évidemment tout le monde sait qu’il n’est pas approprié de marcher dans la salle de bain des filles quand quelqu’un prend une douche, mais il est tellement crédible que cet elfe infaillible», dit Zooey Deschanel. «C’est bizarre qu’il soit là-dedans, mais tu achètes totalement que ses intentions sont pures et innocentes. Bien qu’il n’y ait pas eu de controverse autour de cet aspect de Elfe, « Baby It’s Cold Outside » a connu des réactions négatives au cours des dernières années.

Afin de réduire la performance, Zooey Deschanel a dû aller dans un studio professionnel pour enregistrer ses parties pour « Baby It’s Cold Outside ». Elle se souvient: « Ils ont enregistré des voix en direct en option, mais ils ne les utilisent presque jamais simplement parce que vous ne pouvez pas faire les choses correctement. » Deschanel poursuit: « Je suis sous la douche, il n’y a nulle part où cacher un micro, et alors ils n’auraient pas du tout une voix claire. Ce serait complètement mélangé avec les sons de la douche. » L’actrice / chanteuse a dû entrer dans un studio avec Leon Redbone, qui était l’un de ses musiciens préférés, bien qu’il n’ait pas été présent pendant la séance en raison de sa timidité.

Elfe est devenu un classique des vacances dans les années qui ont suivi sa sortie, avec beaucoup de discussions sur une suite. Jon Favreau a dit à plusieurs reprises qu’il aimerait faire un autre film, mais Will Ferrell n’est pas du tout intéressé à revisiter son personnage bien-aimé Buddy avec Favreau à bord. James Caan, qui joue également dans le film original, a récemment déclaré: « Le réalisateur et Will ne s’entendaient pas très bien. Will voulait le faire, et il ne voulait pas du réalisateur. » Pour l’instant, Elfe devra rester un classique des vacances à part entière. L’interview avec Zooey Deschanel a été réalisée à l’origine par Entertainment Weekly.

Sujets: Elf