Zombieland VR: Headshot Fever adapte la série de films pour PSVR

Le Zombieland série de films, qui jusqu’à présent comprend Zombieland et Zombieland: double pression, fait son chemin vers la réalité virtuelle grâce à Zombieland VR: Headshot Fever. Développé par XR Games, qui a déjà sorti The Angry Birds Movie 2 VR: Under Pressure, le titre sera lancé sur PlayStation VR à un moment donné plus tard cette année – il fera son chemin vers d’autres casques VR au printemps, ce qui signifie que nous aurons attendre encore un peu.

Tallahassee, Wichita, Columbus et Little Rock reviennent en tant que personnages principaux alors qu’ils lancent un hippodrome tueur de zombies nommé Zombieland Invitational dans la Silicon Valley. À en juger par la bande-annonce ci-dessus, vous participerez à cette compétition. Le jeu propose également une sorte de mode bullet-time, où sauter deux tirs à la tête d’affilée ralentit le monde entier pour vous permettre de booster vos combos et d’obtenir des temps plus rapides pour publier dans le classement. Il sera surnommé le système Adrenaline.

Dans le cadre d’un communiqué de presse, le fondateur et PDG de XR Games, Bobby Thandi, a expliqué à quel point l’équipe était enthousiaste à l’idée de travailler sur le Zombieland IP. « Le monde de Zombieland est une sorte d’endroit sans fioritures, et à cette fin, nous avons créé l’un des jeux de tir les plus purs pour la réalité virtuelle. Nous avons conçu le contenu à la main, augmentant la rejouabilité et incorporé les mécanismes de jeux de course tels que les intervalles de temps. vous savez exactement à quel point vous réussissez. Il s’agit de vous entraîner jusqu’à ce que vous soyez parfait. Votre vitesse et votre précision à chaque tir sont essentielles pour marquer le meilleur temps. «

Vous pourrez rivaliser avec vos amis dans un classement mondial, débloquer de meilleures armes pour améliorer votre chargement et les améliorer encore avec des avantages, et faire des tirs dans la tête dans un jeu «conçu pour la réalité virtuelle à partir de zéro». Est-ce que celui-ci est dans votre allée? Effectuez une pratique ciblée dans les commentaires ci-dessous.