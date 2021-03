Zola Trailer transforme le fil Twitter de Wild Stripper en un film encore plus sauvage

A24 a publié une nouvelle bande-annonce pour Zola. Le film met en vedette Riley Keough (Mad Max: Fury Road, Logan Lucky) et le nouveau venu Taylour Paige. Oui, c’est un film sur les strip-teaseuses. Mais pas seulement un film sur les strip-teaseuses. Étonnamment, il est basé sur un fil Twitter viral, qui a ensuite été adapté pour le grand écran. Certes, quelqu’un qui raconte une histoire sur les réseaux sociaux ne sert pas souvent d’inspiration à Hollywood. Mais comme le révèle cette bande-annonce, l’histoire racontée dans une série de tweets ce jour-là était trop juteuse pour être ignorée.

La bande-annonce s’ouvre avec Zola, joué par Taylour Paige, et Stefani, joué par Riley Keough, des plans d’éclosion pour un voyage, même s’ils ne se sont rencontrés que récemment. Cela semble étrange à Zola mais elle décide de l’accepter. Les choses commencent, pas tout à fait innocentes, mais pas non plus hors des sentiers battus. Juste du plaisir illicite. Cependant, il s’aventure rapidement hors des rails. La bande-annonce ne dévoile pas trop l’histoire. Au contraire, cela taquine une grande partie de ce qui est à venir. Clubs de strip-tease. Des piles d’argent. Des armes à feu. En hurlant. Flics. Il y a beaucoup à traiter. Bien que n’ayant pas montré sa main, les images font un bon travail pour transmettre la nature trépidante de ce voyage et de la balade que les téléspectateurs prendront.

Le film vient de l’écrivain / réalisateur Janicza Bravo. Elle a précédemment réalisé 2017’s Citron, ainsi que des épisodes de Atlanta, Aimer et Chers Blancs. Toute l’histoire est issue d’une saga Twitter plus étrange que la fiction. Un utilisateur de Twitter du nom d’A’Ziah King a détaillé un événement sauvage dans un fil désormais tristement célèbre en 2015. « Vous voulez tous entendre une histoire sur les raisons pour lesquelles moi et cette salope ici sommes tombés? C’est un peu long mais plein de suspense », commença le fil. Une histoire sauvage qui impliquait un proxénète, des armes à feu, un petit ami en colère et oui, des strip-teaseuses. Le tout était assez sauvage pour inspirer un film produit par un studio prestigieux. Le casting comprend également Nicholas Braun (Succession) et Colman Domingo (Fond noir de Ma Rainey).

Zola se concentre sur une serveuse de Detroit (Taylour Paige) qui noue une nouvelle amitié avec un client, Stefani (Riley Keough). Stefani la convainc de participer à un week-end de danse et de fête en Floride. Au début, cela semble être un voyage glamour, mais il se transforme rapidement en un voyage de 48 heures qui implique un proxénète sans nom, un petit ami idiot, des gangsters de Tampa et d’autres aventures inattendues dans ce qui est décrit comme un « sauvage, voir-le- histoire de le croire. «

L’été dernier était pratiquement inexistant dans les cinémas, à l’exception de la sortie moins que stellaire de Principe. Pourtant, alors que les choses continuent de s’améliorer dans le monde, les studios se préparent à ce qui s’annonce comme un retour au cinéma, avec une gamme robuste de titres pour les cinéphiles. Bien qu’il y ait des blockbusters dans le mix, cela offrira quelque chose d’assez unique. Et cela semble aussi être le genre de chose qui pourrait bénéficier de l’expérience théâtrale. Zola arrive en salles le 21 juin depuis l’A24. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets: Zola