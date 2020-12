Zoey Dollaz tourné à Miami

Zoey Dollaz a été abattu à plusieurs reprises dans un club de strip-tease de Miami appelé Booby Trap On The River et serait dans un état stable. Il a été rapporté que le rappeur de Freebandz était en train d’entrer dans le club lorsqu’il a été abattu.

Le journaliste Tony M. Centeno a été l’un des premiers à rapporter la nouvelle. Mais pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de détails connus.

Mon pote @ZoeyDollaz est une vraie soulja. Je sais qu’il s’en sortira et se rétablira rapidement. Prier pour lui et sa famille 🙏🏽 – Tony M. Centeno 😷✍🏽 (@_tonyMC) 10 décembre 2020

Mes sources disent que Zoey va bien après avoir été abattu plusieurs fois alors qu’il se rendait à Booby Trap à Miami la nuit dernière. – Tony M. Centeno 😷✍🏽 (@_tonyMC) 10 décembre 2020

Dollaz est le dernier rappeur à avoir été abattu récemment, alors que Benny The Butcher et Boosie Badazz ont été abattus au Texas le mois dernier, tandis que King Von a été abattu à Atlanta le 6 novembre.