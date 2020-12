Zoey Dollaz révèle des photos sanglantes de son tournage

Zoey Dollaz a remercié ses fans et amis en s’adressant à la première prise de vue. le Désolé pas Sorry rappeur a été abattu plus tôt ce mois-ci à Miami alors qu’il se dirigeait vers un club de strip-tease.

«À tous ceux qui m’ont contacté, je tiens à vous remercier du fond du cœur!» il a écrit dans un message Instagram publié le lundi 21 décembre. «À tous ceux qui ont envoyé des prières pour moi, merci parce que cela a fonctionné! Reconnaissant pour votre soutien et vos prières – J’en avais besoin! S’il vous plaît, continuez à prier pour moi pendant que je traverse cette guérison et que je me remets sur pied et que je recommence à faire ce que je fais.

Zoey a également montré le véhicule dans lequel il se trouvait au moment de la fusillade. Les photos montrent la voiture avec au moins quatre trous de balle dans la portière du côté conducteur et du sang à l’intérieur.

Dieu travaille plus dur que le diable à coup sûr. pic.twitter.com/3KZ5TNQIRn – Zoey Dollaz (@ZoeyDollaz) 21 décembre 2020

« Dieu travaille plus dur que le diable, c’est sûr », a écrit Zoey à côté de la photo.

Avec Zoey, King Von, Pop Smoke, Boosie Badazz et Benny The Butcher, pourquoi pensez-vous que tant de rappeurs ont été abattus cette année?