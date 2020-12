Zoey Dollaz aurait été abattu plusieurs fois

Zoey Dollaz serait dans un état stable après avoir été abattu plusieurs fois à l’extérieur d’un club de strip-tease de Miami.

La rappeuse de Freebandz Zoey Dollaz aurait été abattue plusieurs fois la nuit dernière alors qu’elle entrait dans un club de strip-tease de Miami. Il serait actuellement dans un état stable. L’éminent rappeur se serait rendu à Booby Trap On The River, un club de strip-tease de Miami, et à son arrivée, il aurait été abattu plusieurs fois dans l’entrée. Les détails ne sont actuellement pas facilement disponibles, mais le rappeur serait dans un état stable.

Jerritt Clark / Le journaliste hip-hop local Tony M. Centeno, qui a été écrit pour XXL, Billboard, etc., a appris de ses sources que le rappeur était stable. « Mon pote @ZoeyDollaz est une vraie soulja », a écrit Centeno. « Je sais qu’il s’en sortira et se rétablira rapidement. Prier pour lui et sa famille. Mes sources disent que Zoey va bien après avoir été abattu plusieurs fois alors qu’il se rendait à Booby Trap à Miami la nuit dernière. » La nouvelle commence à faire son chemin vers les comptes Twitter hip-hop populaires, ainsi que les blogs sur Instagram. Nous prions tous pour Zoey Dollaz. Nous vous tiendrons au courant de tout développement potentiel tout au long de la journée. Par ailleurs, l’homme soupçonné d’avoir tué le rappeur de Dallas Mo3 a été arrêté hier soir. Il a été identifié comme étant Kewon White, 21 ans. [via]