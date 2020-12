Zoey Dollaz a été libérée de l’hôpital après le tournage, reconnaissante pour ses prières

Le rappeur a remercié le public pour ses vœux lors de sa convalescence.

Avec autant de tragédies qui affligent la communauté du rap cette année, les rappeurs prennent des mesures de sécurité supplémentaires. L’un des incidents de tournage les plus récents impliquant un artiste s’est produit la semaine dernière à Miami après que Zoey Dollaz a été agressée alors qu’elle entrait dans Booby Trap On The River, un club de strip-tease. Nous avions précédemment rapporté que Zoey avait été abattu plusieurs fois et bien que les détails restaient rares concernant son rétablissement, quelques amis du rappeur se sont tournés vers les réseaux sociaux pour dire qu’il allait bien.

Earl Gibson III / Intermittent / Le mardi (16 décembre), La chambre de l’ombre a rapporté que Zoey Dollaz avait été libérée de l’hôpital deux jours après l’attaque. « Je veux juste remercier tous ceux qui ont prié pour mon rétablissement », a-t-il déclaré à la publication. Le point de vente a également partagé un bref clip du rappeur avec des béquilles alors qu’il rentrait chez lui. « Mon pote @ZoeyDollaz est une vraie soulja », a tweeté le journaliste Tony Centeno. « Je sais qu’il s’en sortira et se rétablira rapidement. Prier pour lui et sa famille. » Aucun suspect ou personne d’intérêt n’a été nommé par les autorités. De plus, on ne sait pas s’il y avait un mobile à l’attaque ou si les auteurs ont dit quoi que ce soit avant que les coups de feu n’éclatent. C’est bon d’entendre qu’il est en voie de guérison. Regardez sa vidéo ci-dessous.