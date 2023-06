Zoey 101 Cast se réunit dans la première bande-annonce de Zoey 102

Les anciens de la Pacific Coast Academy se réunissent 15 ans après la fin de la série à succès Zoé 101 dans Zoé 102, le nouveau film original de Paramount+. Après avoir relancé des séries comme iCarly et Teen Wolf avec un film et une émission dérivée, la plateforme de streaming ramène l’un des plus grands succès jeunesse de la première décennie des années 2000.







Sorti en 2005, Zoé 101 a duré quatre saisons, faisant partie d’un lot réussi de séries pour Nickelodeon qui comprenait Drake et Joshle déjà mentionné iCarly et Victorieux, entre autres titres. L’histoire était centrée sur Zoey, interprétée par Jamie Lynn Spears, l’une des filles qui constituaient la première classe mixte de la Pacific Coast Academy.

La série a suivi la protagoniste et son groupe d’amis naviguant dans l’adolescence tout en traitant de l’école, des amitiés, de la romance et des problèmes typiques de l’âge. Maintenant, plus d’une décennie après la fin du spectacle, le groupe se réunit lors d’un mariage pour clore des histoires inachevées et jouer dans de nouvelles aventures, comme le prévoit la première bande-annonce:

« 102 raisons de répondre » oui « # Zoey102, un tout nouveau film, en première sur #ParamountPlus le 27 juillet! »







À quoi s’attendre de Zoey 102

Paramount+

En plus du retour de Spears dans le rôle principal, le film verra le retour d’Erin Sanders dans Quinn, Sean Flynn dans Chase, Matthew Underwood dans Logan, Christopher Massey dans Michael, Abby Wilde dans Stacey et Jack Salvatore dans Mark Del Figgalo. .

Mais il y aura aussi des absences importantes telles que Victoria Justice, Austin Butler et Alexa Nikolas, qui ont joué respectivement Lola, James et Nicole.

Et bien sûr, il y aura aussi de nouveaux ajouts à la franchise avec Thomas Lenon de Réno 911 jouant le patron de Zoey, et Owen Thiele (Camp de théâtre) et Dean Geyer (Joie) jouant ses nouveaux amis.

Voici le synopsis officiel de Zoey 102 :

« Plus d’une décennie après la fin de la série emblématique, Zoey Brooks essaie toujours de comprendre la vie et l’amour, cette fois dans la vingtaine. Le gang de la Pacific Coast Academy (PCA) revient à Malibu pour un mariage exagéré transformé en réunion de lycée pour les livres.

Comme c’est arrivé avec la suite de la série à iCarly, Zoé 102 ne cherche pas à présenter l’histoire à une nouvelle génération, mais plutôt à renouer avec son public qui a grandi avec les acteurs et à montrer une réalité adaptée à l’âge que vivent à la fois les téléspectateurs et les personnages.

Zoé 101 était une série pour adolescents, alors que Zoé 102 s’adresse à un public plus adulte, utilisant la nostalgie d’une des histoires qui ont marqué leur adolescence pour capter à nouveau leur attention.

Le film est réalisé par Nancy Hower (Dégainer rapidement), d’après un scénario écrit par Monica Sherer et Madeline Whitby (Club de théâtre). Zoé 102 premières sur Paramount + le 27 juillet.