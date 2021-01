Zoe Sugg a été abandonnée du programme AQA GCSE en raison du «  contenu réservé aux adultes  »

Sugg, 30 ans, fait partie du programme GCSE d’AQA Media Studies depuis 2017, mais a maintenant été supprimée, le jury d’examen expliquant qu’une partie de son contenu n’est plus « appropriée » pour les étudiants GCSE après que son site ait publié un article sur les vibrateurs.

Sandra Allan, responsable du programme des arts créatifs de l’AQA, a déclaré: «GCSE Media Studies comprend l’analyse des médias en ligne et sociaux et nous avons ajouté Zoella en 2017.

«À l’époque, tout son contenu était approprié pour l’enseignement, mais une partie du contenu récent de Zoella s’adresse spécifiquement à un public adulte et ne convient pas aux étudiants GCSE.

« En conséquence, nous avons supprimé la section sur Zoella du cours, et nous avons contacté nos écoles et collèges pour leur faire savoir. »

« Comme vous le savez, il n’y aura pas d’examens cet été – et nous ne pénaliserons pas les étudiants qui font référence à elle dans leurs réponses aux examens en 2022. »

Le site Zoella a récemment publié un article sur les vibrateurs intitulé « Les meilleurs jouets sexuels pour pimenter votre vie en 2021 », ainsi que du contenu sur le sexe et les relations.

Un porte-parole de Zoella a déclaré au Sun: «En tant que femme dans la trentaine qui crée du contenu en ligne depuis plus de 10 ans, Zoe a naturellement mûri et évolué pendant cette période, tout comme son public.

« L’article a été publié sur Zoella.co.uk, le site Web de style de vie qui a été fondé à l’origine par Zoe et qui est maintenant organisé par elle et son équipe couvrant des sujets tels que la santé mentale, la fertilité, le sexe, les recettes, les livres, la beauté et la mode.