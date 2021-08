Zoe Saldaña rejoint Crunchyroll pour produire une série animée

Croustillant Oui Zoé Saldana se réunissent dans une collaboration épique. Actuellement, la plateforme C’est l’un des plus populaires, en particulier pour les fans d’anime. Cette semaine a même atteint le cinq millions d’abonnés et plus de 120 millions d’utilisateurs qui se sont déjà inscrits. Des chiffres qui indiquent que le service connaît une croissance incroyable à travers le monde depuis sa création en 2006.

En effet, son catalogue compte 1 000 titres et 30 000 épisodes pour les fans du genre dans plus de 200 pays et territoires. Et son succès est tel que cette grande interprète produira une série en collaboration avec la plateforme. Ici, nous vous disons ce qu’ils font et à quoi ressemblera ce spectacle animé.







+ Crunchyroll fera une série avec Zoe Saldaña

Crunchyroll vient d’annoncer le développement d’une série animée intitulée Escadron de l’étoile noire en conjonction avec le sceau Photos de Cinestar, qui appartient à Zoé Saldana, protagoniste de gardiens de la Galaxie. La société de production écrira les scripts et Zoe et Cisely et Marielle Saldaña ils seront producteurs exécutifs. Sonia A. Gambaro et Maytal Gilboa de Pollinate Entertainment s’occuperont également de la production.

« En tant que vrais fans d’animation et d’anime, nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler avec Crunchyroll pour présenter » Dark Star Squadron « à un si vaste public. Nous sommes impatients que tout le monde puisse rencontrer l’équipe et poursuivre le voyage de nos héros particuliers « , ils ont exprimé Zoé, Cisely et Marielle Saldaña.

Marielle, Zoe et Cisely Saldaña ont créé Cinestar Pictures (Photo : Getty)



A propos de cette fusion avec Cinestar, Joanne Waage, directrice générale de Crunchyroll, s’est dite fière de ce projet à venir. « L’énorme croissance de notre service est révélatrice de l’amour croissant pour l’anime et de son importance bien méritée dans la culture populaire. Zoe et son équipe apporteront leur propre amour de l’anime à leur histoire et ici nous sommes ravis de pouvoir façonner une partie de ça « , a-t-il indiqué.

+ À propos de Dark Star Squadron

Selon le synopsis officiel de Crunchyroll, Escadron de l’étoile noire est une série qui suit l’aventure de quatre cadets de l’espace qui reviennent d’un voyage et découvrent que leur terre est totalement en ruines et que la plupart des gens dans le monde ont disparu. Le but, désormais seul, sera de les retrouver et de retrouver la vie qu’ils avaient autrefois.