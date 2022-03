Zoe Saldaña était plus excitée qu’avec Marvel regardant 20 minutes d’Avatar 2

Ateliers du 20ème siècle

L’actrice des Gardiens de la Galaxie prévient qu’Avatar 2 sera une expérience incroyable et admet qu’elle est devenue émue en ne voyant qu’une partie du film.

©IMDBAvatar

Avatar a surpris le public du monde entier en 2009 grâce à une histoire pleine d’action, d’émotion et d’effets visuels à la hauteur de ce dont elle avait besoin à l’époque James Cameron raconter une histoire fantastique dont le scénario existait depuis 1994, date à laquelle, pour des raisons évidentes, le projet n’a pas pu se concrétiser. Les Na’vi et la planète Pandore ils ont honoré les écrans de cinéma du monde et ont cassé le box-office.

Depuis lors, on parle de la suite de cette aventure qui a conquis le cœur du fandom et a réussi à se faire une place parmi les jalons de l’industrie hollywoodienne. James Cameron n’est pas un étranger quand il s’agit de réussir, mais Avatar c’est peut-être sa création la plus importante. La question reste dans l’air. Pendant, Zoé Saldanal’un des protagonistes du film, a parlé de la suite.

Zoe Saldaña était ravie d’Avatar 2

« Je peux m’étouffer rien qu’en en parlant, car je n’ai pu regarder que 20 minutes du deuxième épisode juste avant qu’il ne se termine l’année dernière. Et je suis resté bouche bée, ému aux larmes. Une chose que personne ne sait vraiment à propos de Jim Cameron, c’est qu’il est aussi un énorme pleurnichard. Cette histoire va être émouvante. Avatar 2 est définitivement un saut par rapport à Avatar, donc je pense que vous devez vraiment vous préparer car ce sera une aventure que vous n’oublierez pas. »a souligné l’actrice.

D’autre part, James Cameron Il a reconnu que les goûts du public mondial ont changé ces dernières années, les univers intégrés des super-héros prenant le pas, en plus des phénomènes que nous vivons à l’échelle mondiale, comme la pandémie et la fureur du streaming. En ce sens, le créateur de Avatar et terminateur le temps a été fait pour laisser une déclaration plus qu’intéressante.

« La grande question est: » Allons-nous gagner de l’argent putain? » Les gros films chers doivent rapporter beaucoup d’argent. Nous sommes dans un nouveau monde, post-COVID, post-streaming. Ces chiffres pourraient ne plus jamais être revus. Qui sait? C’est un gros coup de dés. »a glissé avec un soupçon d’insécurité le cinéaste révolutionnaire qui nous a habitués aux grands succès.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂