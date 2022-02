Zoe Saldaña :  »enregistrer Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 m’a rendu nostalgique »

La production du prochain volet du groupe gain de place » Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 » est sur le point de se terminer, et bien qu’il ait dû faire face à diverses difficultés en cours de route, nous pourrons enfin voir le film l’année prochaine. Cependant, ce troisième opus du groupe marquera la fin des personnages unis tels qu’on les connaît, car comme l’a confirmé James Gunn, réalisateur du film, ce sera la dernière fois qu’on verra Starlord, Gamora, Draxx, Rocket Raccoon, Grooth, Mantis et Nebula ensemble. Avant la fin d’une époque, l’actrice Zoé Saldana Il a parlé avant de la quantité d’émotions qu’il a ressenties à la fin de sa participation au rôle de Gamora.

Bien que nous ne sachions pas à quoi ressemblera l’histoire de son personnage, après ce qui s’est passé en » Avengers : Fin de partie »plusieurs des personnages des Gardiens de la Galaxie, apparaîtront dans la prochaine cassette du dieu du tonnerre, »Thor: Amour et Tonnerre », nous pouvons donc voir un lien dans ce qui se passera avec le groupe avant son troisième opus. Dans une interview, Saldaña a parlé de l’expérience de tournage avec le groupe de »Gardiens de la Galaxie »à la fois avec l’équipe de production et le casting, la rendant nostalgique de l’achèvement futur de son histoire.

« C’est doux-amer ; après toutes ces années à me plaindre de ce maquillage vert, je me sens déjà nostalgique. Il y a beaucoup de mélancolie ici, mais je suis aussi fière que nous ayons réalisé quelque chose de grand. James Gunn il a écrit une belle histoire, qui nous a beaucoup émus même pendant que nous la tournions. Malheureusement, la variante Omicron joue avec nous tous les deux jours, mais nous gérons et nous sommes heureux », a déclaré l’actrice.

Les détails de l’intrigue sont toujours gardés secrets, et on ne sait pas comment Gamora influencera le nouveau film. « Gardiens de la Galaxie ». Cependant, Gunn a indiqué que le dernier épisode de sa trilogie agirait comme une conclusion formelle pour la plupart de ses personnages principaux, qui pourraient encore apparaître sous une forme ou une autre dans d’autres propriétés liées à Marvel.

Lorsque Saldaña a été interrogé sur sa relation avec Gamora et sur son évolution au fil des ans, il a déclaré ce qui suit :

« Elle a commencé comme une guerrière qui voulait sortir d’une relation parentale très toxique, puis elle a rencontré les Gardiens qui sont également dysfonctionnels mais d’accord. Elle apprend beaucoup et trouve cela plus grand », a-t-elle déclaré. »Puis son père arrive et gâche tout. Elle meurt, ils la ramènent, mais ce n’est pas elle. Je pense que Gamora est un peu confus, mais James Gunn a tissé cette merveilleuse histoire autour du personnage et de tous les personnages de ce troisième film. »

Nous devrons attendre de voir comment l’intrigue sur Gamora se terminera dans » Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 », qui devrait sortir le 23 mai 2023, nous avons donc encore une longue attente.