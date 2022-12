Zoe Saldana dit que James Cameron a dû lui apprendre à courir correctement tout en créant un avatar

Avatar est l’une de ces franchises qui a une production si épique qu’elle raconte de nombreuses histoires anecdotiques de ses stars et de son réalisateur. Une de ces histoires a récemment été partagée par Zoé Saldaña dans une interview avec Elle UK, lorsque l’actrice a raconté une interaction particulière avec James Cameron tout en travaillant sur l’original Avatar sur son style de course. Elle a déclaré au magazine :





« Il enlève ses écouteurs comme, ‘Qu’est-ce que c’est?’ Je suis comme, ‘Je courais.’ Il dit : « Ce n’est pas courir ! Tu dois apprendre à courir ! » Je ne savais pas courir parce que j’étais juste occupé à danser le ballet et les danseurs ne courent pas parce que tout ce qui met en danger vos genoux ou vos chevilles, vous ne le faites tout simplement pas. »

Il semble que Saldaña ait réussi à atteindre son niveau de course là où James Cameron le voulait, car l’actrice en fait beaucoup pendant les deux Avatar et Avatar : la voie de l’eau. Elle a poursuivi en notant que Cameron l’avait encouragée à « monter sur un tapis roulant ou quelque chose comme ça » afin de travailler sur sa course, et il semble qu’elle ait suivi son conseil.

Avatar : The Way of Water est devenu le 6e film le plus rapide à atteindre 1 milliard de dollars

Tandis que Avatar : la voie de l’eauLe box-office national d’ouverture du week-end a été légèrement en deçà des attentes, la semaine suivante et ses performances internationales ont plus que compensé. Il n’a fallu que 12 jours au film pour franchir la barre du milliard de dollars, ce qui est un signe encourageant pour tous ceux qui participent à la production de ce qui est devenu l’un des films les plus chers de tous les temps.

Avec son budget surdimensionné, Avatar : la voie de l’eau On a estimé qu’il fallait un retour au box-office tout aussi époustouflant pour réaliser un profit et ce n’est clairement pas un problème pour la suite tardive de Cameron. Avec une longue course théâtrale à parcourir, il semble impossible d’imaginer que Avatar : la voie de l’eau ne dépassera pas Top Gun: Maverick et deviendra le film le plus rentable de 2022. Ce que tout cela signifie pour James Cameron, c’est qu’il est presque assuré de pouvoir livrer ses trois autres suites envisagées au cours des prochaines années.

Lors d’une précédente interview, James Cameron a laissé entendre que la sortie semestrielle actuelle de Avatar les suites pourraient finir par être légèrement différentes en réalité. Bien qu’une grande partie de Avatar 3Le tournage de est déjà terminé, en ce qui concerne les prochains épisodes, il reste encore beaucoup de travail à faire. Cameron a dit :

« Nous savons exactement ce que nous faisons. Nous savons ce que ces films vont être. Nous devons juste passer par le processus de les faire faire. Donc, vous savez idéalement dans deux ans, [Avatar] 3 sort. Idéalement, peut-être 3 ans après la sortie de 4, puis idéalement peut-être quelques années après la sortie de 5. »

Avatar : la voie de l’eau est maintenant sorti dans les cinémas du monde entier.