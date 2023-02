Zoe Saldaña dirigera le nouveau film non-MCU de Russo Brothers The Bluff

Zoe Saldaña rejoint les Russo Bros en dehors de l’univers Marvel pour un nouveau film de survie intitulé The Bluff

Zoé Saldaña est une actrice qui est essentiellement devenue un nom familier avec son mandat dans le MCU, aux côtés de JJ Abrams Star Trek films et les enregistrements en cours et pour toujours de James Cameron Avatar la franchise. Ayant travaillé avec le Frères Russo sur plusieurs projets Marvel, le dernier d’entre eux Avengers : Fin de partie (2019), il est logique qu’elle porte cette solide relation professionnelle dans la nouvelle entreprise du duo de réalisateurs. Selon un rapport de Deadline, Saldaña devrait jouer dans Anthony et Joe Russole nouveau projet de Le bluffqui sera dirigé avec leur société AGBO Productions, où Tout partout tout à la fois (2022) a également été hébergé à.

Le bluffqui est un film d’action et de survie, est réalisé par Frank E. Flowers qui a déjà travaillé avec Saldaña sur le drame policier de 2004 Havre. Ce film a également eu lieu dans les Caraïbes, d’où sont originaires Flowers et Saldaña, et le réalisateur a trouvé les retrouvailles et l’attention portées à leur culture attachantes.

« Pour Zoé et moi, étant originaires des Caraïbes, Le bluff est une chance de mélanger culture et authenticité avec la marque AGBO d’action théâtrale de classe mondiale, créant un film que le public n’a jamais vu auparavant. »

La touche magique des Russo Brothers Côtes des Caraïbes

Les frères Russo produiront le film aux côtés d’Angela Russo-Ostot, ainsi que de la vedette principale Saldaña et de ses deux sœurs Mariel et Cisely Saldaña. Joe Ballarini quant à lui (Guide de la baby-sitter pour la chasse aux monstres) co-écrit le scénario avec Flowers. Jusqu’à présent, Saldaña est le seul acteur confirmé. Les détails quant à la prémisse du film sont encore relativement vagues, mais l’histoire se déroulera sur une île des Caraïbes au XIXe siècle, où Saldaña incarne une ancienne pirate nommée Ercell. Son passé enfoui est révélé lorsque des boucaniers impitoyables envahissent son île, et elle doit protéger sa famille à tout prix des conséquences.

Le film a été acquis à l’origine par Netflix, mais probablement en raison de l’inaction de la production, il a été remis sur le marché lors du récent marché du film européen à Berlin. Après une guerre d’enchères intense, Prime Video a remporté les droits et le projet a finalement avancé. La combinaison puissante de Saldaña et des Russo Bros était sans aucun doute un facteur clé dans la compétition pour le film, et les perspectives de succès du film jusqu’à présent semblent incroyablement prometteuses. Les frères Russo élargissent également leur relation avec Prime Video, avec un autre thriller d’espionnage appelé Spy Citadel en préparation, ainsi qu’une mini-série docu sur le scandale révolutionnaire FTX Crypto.