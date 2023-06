Zoe Saldaña a une réaction parfaite à ce que signifient les retards d’avatar en termes d’âge qu’elle aura à la fin de la franchise

Château Marquis De Terme 9 De Marquis De Terme 2015 - Vin Rouge Bordeaux Margaux

L’AOC Margaux est la seule appellation communale du Haut-Médoc à porter le nom d’un premier grand cru classé, Château Margaux. Elle s’étire au sud du Médoc sur 1 400 ha. C’est une des appellations les plus prestigieuses de région ainsi qu'une des plus vastes. Le Margaux est un vin "délicat", qui se garde et évolue tout au long de sa vie.Millésime 2015 à Bordeaux :Le millésime 2015 de Bordeaux est considéré par les grands dégustateurs du monde entier comme très bon surtout en comparaison avec les deux précédents, moins prometteurs. Certains vont même jusqu'à parler d'une année « exceptionnelle ». En effet, l'année 2015 apporta d'excellente conditions de maturation et une météo idéale. « Ce millésime est dans la lignée des grands 2005, 2009 et 2010 et produit des rouges qui sont soyeux, croquants avec beaucoup de fruit et d’élégance » indiquait même à l'AFP Stéphane Toutoundji, œnologue et spécialisé dans le conseil aux propriétés viticoles. Ce vin se présente dans une belle robe du soir, rubis foncé avec des reflets brillants. Le nez est prometteur avec un soupçon de réserve, on cherche en vain le bois et on trouve les fruits noirs. Attaque douce et de belle ampleur, tanins mûrs etveloutés, dont l’opulence tapisse tout le palais, douceur du Merlot et longue finale qui laisse une sensation de fraîcheur et de gourmandise. L’impression générale est celle du charme et de l’élégance. On aura soin de décanter en carafe une heure avant de servir. vin Bordeaux Rouge Merlot