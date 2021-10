Zoe Laverne s’excuse après avoir facturé 15 € aux fans pour des photos de son nouveau-né

Zoe a accueilli sa petite fille Emersyn Raylee il y a seulement quelques jours.

Zoe Laverne s’est excusée d’avoir facturé aux fans des photos de sa fille nouveau-née.

La star de TikTok a accueilli son premier enfant – une petite fille nommée Emersyn Raylee – avec son fiancé Dawson Day en octobre. Zoe a confirmé sa grossesse en février et a révélé que le père était Dawson et non Connor Joyce, maintenant âgé de 14 ans, avec qui elle a admis avoir eu une relation inappropriée en 2020.

Peu de temps après avoir accueilli le bébé Emersyn, qui est actuellement dans l’unité de soins intensifs pour nouveau-nés, Zoe a partagé sur Instagram qu’elle publierait des photos exclusives d’Emersyn pour les fans via un lien dans sa biographie. Lorsque les fans ont cliqué sur le lien, il a été révélé qu’ils devraient payer 15 € pour « déverrouiller » les photos d’Emersyn. Les un message lire: « Hé, c’est Zoe! Je vous aime tous tellement et je n’arrive pas à croire qu’Emersyn soit là! Voici quelques-unes de nos premières photos ensemble. Votre soutien signifie tout pour nous. »

Zoe a été critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir exploité son bébé pour de l’argent. Un fan a écrit: « J’en ai légitimement fini avec Zoe Laverne qui facture 15 dollars pour voir un bébé gaspiller 15 dollars et elle utilise essentiellement son bébé. » Un autre a tweeté : « Zoe Laverne est folle, elle utilise déjà le bébé pour de l’argent. »

PLSSSS POURQUOI ZOE LAVERNE FACTURE 15 € POUR VOIR DES PHOTOS «EXCLUSIVES» DE SON BÉBÉ CE QUE LE FUCK LMAO – lis (@yodelinglily) 2 octobre 2021

DONC ZOE LAVERNE A EU UN BÉBÉ ET LE DEUXIÈME CET ENFANT EST NÉ VENDANT DES PHOTOS D’ELLE AVEC LE BÉBÉ POUR 15.00 SUR SEULEMENT LES FANS ?!?!? QUEL – Elliott (@dokitwt) 3 octobre 2021

donc l’enfant de zoe laverne est né hier et elle VEND DES PHOTOS DU BÉBÉ????????????? – ems effrayant 👻 (@quackiems) 4 octobre 2021

J’en ai fini avec zoe laverne qui facture 15 dollars pour juste voir un bébé gaspiller 15 dollars et elle utilise essentiellement son bébé – jus de pomme (@appleju01759702) 2 octobre 2021

Zoe s’est ensuite excusée d’avoir vendu les photos après qu’un fan a déclaré que vendre des photos de sa fille était une « mise en danger pour les enfants ». « Il n’y a aucune excuse pour ce que j’ai fait, mais je n’ai vendu aucune photo de ma fille de cette façon. Ce n’était pas ce que j’essayais de faire, ce n’était pas ce à quoi je voulais en venir. frustrant », a-t-elle expliqué.

« Je ne voulais même pas le faire au départ, mais en tant que nouvelle maman, j’avais peur de publier son visage au début à cause des menaces de mort et des trucs qu’elle a reçus. Alors je l’ai regardé comme ça, je n’ai pas Je n’y pense pas d’une autre manière qui aurait pu être regardée et je suis désolé. »

Elle a ajouté: « Aucun de l’argent que j’ai gagné ne va à moi, il va aux besoins d’Emersyn et à sa facture d’hôpital pour avoir été sauvée. Parce qu’elle devait être sauvée, elle est à l’USIN et elle est toujours à l’USIN. C’est C’était tout pour ses factures médicales et le reste de l’argent que je donne aux mères et aux enfants qui en ont besoin parce que je sais ce que c’est que d’avoir des complications, comme, pendant votre accouchement et tout ça. Je suis encore désolé.

Zoe a ensuite partagé gratuitement des images de son bébé sur Instagram. Elle a également révélé qu’elle avait failli mourir lors de l’accouchement. Elle a écrit: « Quand j’essayais de la pousser naturellement, mon placenta a éclaté et j’ai été précipitée en césarienne d’urgence et j’ai presque perdu la vie, mais je suis tellement bénie d’être ici avec Dawson et Emersyn et je suis tellement reconnaissante que Dieu n’a pas choisi de m’emmener si tôt. »

