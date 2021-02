Zoe Laverne se filme en train de faire pipi sur un test suite à de fausses accusations de grossesse

Zoe Laverne a applaudi aux rumeurs selon lesquelles elle n’était pas réellement enceinte du bébé de Dawson Day dans une série de vidéos TikTok.

Zoe Laverne a répondu aux accusations selon lesquelles elle simulait sa grossesse en s’enregistrant en train de faire pipi lors d’un test de grossesse.

Hier (23 février), Zoe Laverne s’est rendue sur Instagram pour annoncer qu’elle était enceinte. La célébrité de TikTok, âgée de 19 ans, a publié une photo d’un test de grossesse positif avec un selfie d’elle et de son petit ami Dawson Day. Elle a également écrit: « tu vas être un si grand papa !! Je t’aime tellement merci d’avoir tellement changé ma vie et d’avoir fait de moi la fille la plus heureuse du monde. »

Suite à la nouvelle, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour féliciter Zoe. Cependant, certaines personnes ont commencé à se demander si c’était réel ou un coup publicitaire. Maintenant, Zoe s’est tournée vers TikTok pour rétablir les faits avec une vidéo d’elle faisant un test de grossesse.

LIRE LA SUITE: Zoe Laverne confirme qu’elle est enceinte du bébé de son petit ami Dawson Day



Zoe Laverne se filme en train de faire pipi suite à de fausses accusations de test de grossesse. Image: @zoelaverne via TikTok

Hier soir (23 février), Zoe a publié une vidéo TikTok répondant à quelqu’un suggérant que Zoe avait obtenu ses photos de test de grossesse de Google. Dans la vidéo, elle dit: « Permettez-moi de vous expliquer rapidement certains faits. » Elle a ensuite expliqué: « C’est exactement là que j’ai pris la photo », et a montré aux fans ses tests de grossesse et le comptoir de la salle de bain où elle les avait réellement photographiés.

Cependant, pour applaudir à l’un de ses sceptiques, Zoe a ajouté: « Heureusement pour vous, je suis allé en acheter deux de plus juste pour tester et prouver que vous avez tort ». Elle s’est ensuite filmée en train de faire pipi aux deux tests et a montré que les deux lui donnaient des résultats positifs pour la grossesse.

Quelqu’un a ensuite demandé à Zoe pourquoi elle avait posté une vidéo de son pipi, et elle a dit: « Eh bien, la raison pour laquelle j’ai enregistré mon pipi est que si je ne l’avais pas fait, vous auriez dit que c’était faux et, puisque vous tous aime dire que je mens sur tout, je dois juste te prouver que tu as tort parfois. Aussi, faire pipi est une chose naturelle, je ne comprends pas à quel point c’est dégoûtant.



Zoe Laverne confirme qu’elle est enceinte du bébé de son petit ami Dawson Day. Photo: @zoexlaverne via Instagram

Zoe s’est également adressée à Instagram pour nier les affirmations selon lesquelles le bébé serait celui de Connor Joyce, 13 ans. Zoe a fait face à des réactions négatives l’année dernière après la diffusion de vidéos de son baiser sur Connor. Elle a écrit: « C’est le père de mon enfant. Arrêtez de dire le contraire. En quoi cela aurait-il un sens? Connor a 13 ans. Rien d’autre ne s’est produit à part un baiser. Restez dans vos affaires. »

.

