Zoe Laverne expose des messages cruels de trolls menaçant la vie de son bébé à naître

Zoe attend une petite fille avec son fiancé Dawson Day.

Zoe Laverne a partagé que les gens menacent la vie de son bébé à naître.

La star de TikTok attend actuellement son premier enfant, une petite fille, avec son fiancé Dawson Day. Lorsque Zoe a confirmé sa grossesse en février, elle a rencontré un contrecoup. Certains pensaient qu’elle mentait à propos de la grossesse (elle a en fait fait le test de grossesse sur les réseaux sociaux pour le prouver), tandis que d’autres pensaient que le père du bébé était Connor Joyce, maintenant âgé de 14 ans, avec qui elle a admis avoir une relation inappropriée.

Zoe a rapidement mis fin aux rumeurs, confirmant que Dawson était en fait le père. Le couple, qui s’est fiancé en mai, nommera leur fille Emersyn.

LIRE LA SUITE: Zoe Laverne annonce ses fiançailles avec Dawson Day lors de sa soirée de révélation de genre

Zoe Laverne dit que les trolls menacent la vie de son bébé à naître. Photo : @zoexlaverne via Instagram

Bien que ce soit une période incroyablement heureuse pour Zoe, elle est victime d’abus de la part des trolls. Mercredi 9 juin, Zoe a partagé un TikTok sous-titré « ne menacez pas mon enfant à naître », qui la montrait en train de faire défiler une série de messages haineux de trolls sur son téléphone.

Elle a ensuite partagé une deuxième vidéo en réponse à un commentaire, qui disait : « D’accord ? On s’en fiche des preuves ! Ne vous inquiétez pas pour le bébé, c’est tout ce qui compte. Maintenant, capturez ça ! »

En réponse, Zoe a dit: « Tu dis ça mais ils me harcèlent depuis plusieurs mois maintenant. Plusieurs. Et j’étais juste comme, tu sais, laisser tomber. Je ne fais plus vraiment de drame, je ne suis plus j’essaie vraiment d’être problématique en ce moment, mais quand il s’agit de menacer la vie de mon enfant, c’est à ce moment-là que je vais faire quelque chose et je l’ai fait. »

Zoe a ensuite exposé un autre TikToker qui parlait du bébé de Zoe. La personne a dit qu’elle était « en panne » pour utiliser le bébé de Zoe comme garniture de pizza et qu’elle « savait où elle habite ».

Elle a dit : » Des pensées sur Emersyn ? Elle a l’air d’une putain de cow-girl, elle va grandir et intimider les gens. Elle va être moche comme de la merde, elle va avoir un appareil dentaire et baiser deux nattes ici, et dire : ‘Tu es moche , donnez-moi votre argent pour le déjeuner.' » D’autres commentaires incluaient « Zoe devrait faire une fausse couche en 2021″ et j’espère qu’Emersyn mourra ».

Les gens ont commenté à quel point la pêche à la traîne était dégoûtante et malgré le passé problématique de Zoe, les trolls allaient « trop loin ». Zoe n’a pas confirmé si elle prendrait d’autres mesures et signalerait les trolls à la police, mais nous vous tiendrons au courant si elle le fait.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂