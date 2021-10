Zoe Kravitz partage les secrets du casting de Catwoman tout en respectant la base de fans de Batman

Dans la prochaine aventure DC Comics de Matt Reeves Le Batman, Zoë Kravitz a été zippée dans le costume Catwoman presque peint, suivant les traces d’Eartha Kitt, Michelle Pfeiffer, Halle Berry et, plus récemment, Anne Hathaway. Zoë Kravitz a rencontré ‘Another Magazine’ pour discuter de l’obtention du rôle emblématique.

« Mon agent m’a appelé et m’a dit : ‘Ils font un Homme chauve-souris film et il y a un rôle de Catwoman. Vous êtes sur la liste des acteurs qu’ils regardent. Je pense que la première chose qui s’est produite, c’est que je suis allé à LA et que j’ai rencontré Matt Reeves, le réalisateur, qui a également écrit le scénario, et je lui ai juste parlé.

« J’ai lu le script. Puis il m’a reparlé pour entendre mes réflexions, pour voir si nous étions sur la même longueur d’onde. Je ne le connaissais pas bien et c’était un peu un processus. Quand ces grandes opportunités se présentent, ces grands rôles, et vous les voulez vraiment, c’est déchirant quand vous ne les obtenez pas. Vous y mettez beaucoup d’énergie. «

« Ce que j’ai essayé de garder sous contrôle tout au long, cependant, c’était juste de vouloir être agréable et sympathique pour obtenir le rôle. Lire le script et dire: » J’adore ça. J’aime tout à ce sujet. » Ensuite, je vais à l’audition et j’ai cette énergie de chiot. »

« C’était important de lui donner une idée de ce que c’est vraiment de travailler avec moi. De dire ce que je pense vraiment et, si nous sommes sur le plateau ensemble, de poser les questions que je veux poser. J’ai essayé d’y arriver. de l’angle où je lui montre ce que je vois et ce que je ressens à propos de ce personnage. Je crois que c’est pourquoi c’est arrivé et j’ai obtenu le rôle. Matt est un réalisateur fantastique, et il aime vraiment parler du personnage. Nous avons eu de très bonnes conversations. J’ai eu quelques réflexions sur le personnage une fois que j’ai lu le script et ils ont été bien accueillis. »

Lorsqu’on lui a demandé l’énorme base de fans de super-héros hardcore et l’importance du film pour eux, Zoë Kravitz a répondu :

« Ils le sont, et parce que je les respecte tellement, j’ai choisi de ne pas penser à eux lors de la réalisation du film. Si je pense à vouloir que tout le monde l’aime et que tous les fans l’aiment, je ne vais pas vraiment donner vie à une personne réelle. Matt a écrit une histoire vraiment intéressante avec un personnage complexe, et les relations sont vraiment intéressantes. Tout ce que je voulais, c’était honorer cette histoire. «

Et a-t-elle vu tous les films de Batman ?

« J’ai vu tous les films, oui. J’ai lu certaines bandes dessinées maintenant, mais je n’étais pas un chef de bande dessinée ou quoi que ce soit. J’ai aussi essayé d’y penser non pas en tant que Catwoman, mais en tant que femme, comment cela me fait sentir ? Comment abordons-nous cela et comment nous assurons-nous de ne pas fétichiser ou de créer un stéréotype ? Je savais que ce devait être une vraie personne.

Dans Le Batman nous verrons Zoe Kravitz comme Catwoman, Robert Pattinson comme notre nouveau Dark Knight, avec Paul Dano comme Riddler. Notre nouvelle distribution de rôles de méchants sera John Turturro en tant que Carmine Falcone et Colin Farrell en tant que Pingouin, avec d’autres membres de la distribution dont Jeffrey Wright en tant que commissaire Jim Gordon et Andy Serkis en tant qu’Alfred Pennyworth. Le Batman devrait actuellement sortir en salles le 4 mars 2022. Ces citations sont apparues pour la première fois sur AnotherMag.com