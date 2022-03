Zoe Kravitz est la princesse Tiana dans la parodie de la princesse et la grenouille de SNL

Zoe Kravitz a visé La princesse et la grenouille lors de ses débuts d’animatrice sur Saturday Night Live. Au cours de l’épisode, un sketch a été présenté pour souhaiter la bienvenue aux téléspectateurs lors du visionnage d’une action en direct princesse et la grenouille film sur Disney Minus, où ils diffusent « les films que Disney ne promeut pas vraiment autant ». Le sketch NSFW, que vous pouvez regarder ci-dessous, présente également Chris Redd en tant que grenouille et Cecily Strong en tant que Lottie, la meilleure amie de Tiana, qui chante une interprétation du La belle et la Bête chanson titre avec de nouvelles paroles.

Dans le croquis, Tiana exprime son amour pour la grenouille, mais semble rapidement commencer à perdre tout intérêt une fois qu’il lui a dit comment les grenouilles se reproduisent. La perte d’intérêt va dans les deux sens lorsqu’il apprend que Tiana ne pond pas d’œufs et qu’elle a disséqué des grenouilles au lycée. Kenan Thompson fait une apparition en tant que Dr Facilier, le méchant du film qui a transformé le prince en grenouille, qui est tout aussi surpris d’apprendre le manque de parties spécifiques du corps de la grenouille. Tiana va de l’avant et part une fois qu’il apprend que la grenouille est le prince de Newark, New Jersey.

FILM VIDÉO DU JOUR

Andrew Dismukes vole dans le cadre en tant que fou éclaireur Ray, avec l’accent cajun. Il tire sur le personnage en prétendant être « le pire personnage de Disney jamais créé ». Le sketch parodique se termine avec la grenouille mangeant Ray et remarquant que l’insecte a un goût «délicieux».

Sorti en 2009, La princesse et la grenouille est basé sur le conte folklorique allemand classique Le prince grenouille. Il se déroule à la Nouvelle-Orléans dans les années 1920 et suit une serveuse travailleuse nommée Tiana (Anika Noni Rose) qui devient une grenouille après avoir embrassé un prince qui a été transformé en grenouille par un sorcier maléfique. Une série dérivée prévue, Tianaest en préparation pour une sortie en 2023 sur Disney+.





Zoe Kravitz a fait ses débuts dans l’émission du samedi soir





CNB

En tant qu’hébergeur Zoe Kravitz Saturday Night Live a été chronométré à la sortie de Le Batman, il allait naturellement y avoir quelques références au programme. Dans un sketch, Kravitz cherche un chat lorsqu’elle découvre Paul Dano, qui joue le Riddler dans Le Batman, caché sous un canapé. Dans son monologue d’ouverture, Kate McKinnon est apparue aux côtés de Kravitz en tant que version alternative de Catwoman pour émettre un « signal de chat », attirant d’autres Catwomen en quelque sorte jouées par Ego Nwodim, Aidy Bryant et Chris Redd.

Le Batman est réalisé par Matt Reeves et co-écrit par Reeves et Peter Craig. Il met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne aux côtés de Zoe Kravitz dans le rôle de Selina Kyle. Le film met également en vedette Jeffrey Wright, John Turturro, Colin Farrell, Andy Serkis et Peter Sarsgaard.

Vous pouvez regarder l’épisode complet de Saturday Night Live mettant en vedette Zoe Kravitz dans ses débuts d’hébergement en le trouvant en streaming sur Peacock. Les fans peuvent également regarder Kravitz sur grand écran en regardant Le Batmanjoue maintenant dans les théâtres partout.





RoboCop revient : Peter Weller devrait en faire autant

Lire la suite





A propos de l’auteur