Zoë Kravitz a demandé à son père Lenny Kravitz de la prendre à un pâté de maisons de l’école

La célèbre icône du rock Lenny Kravitz est le père de l’acteur Zoë Kravitz. Au fil des ans, le duo père-fille a développé une relation étroite. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Quand Zoë était enfant, elle obligeait son père célèbre à venir la chercher à un pâté de maisons de l’école pour que les autres enfants ne le voient pas.

le Mad Max: Fury Road L’acteur a appris très jeune qu’elle devait réussir seule sans compter sur les relations de ses parents. Ces premières leçons ont prêté à une carrière florissante pour le bel acteur.

(LR) Lenny Kravitz et Zoë Kravitz | Pascal Le Segretain / Getty Images

Qui est Zoë Kravitz?

Née en 1988 à Los Angeles, Kravitz a commencé sa carrière d’actrice alors qu’elle était en lycée. Son premier film était Le courageux, où elle a travaillé aux côtés de Terrence Howard et Jodie Foster, selon IMDb. Elle a développé une longue liste de titres d’actrice, récemment en vedette dans la série dramatique télévisée de HBO. Gros petits mensonges et la série comique romantique de Hulu Haute fidélité. Elle est surtout connue pour ses rôles au cinéma dans X-Men, bêtes fantastiques, et le Divergent séries. Elle est également une musicienne à succès et la chanteuse principale de son groupe «Elevator Fight».

En 2022, Kravitz devrait incarner Catwoman dans Le Batman, où elle co-vedette avec Robert Pattinson. Ses parents sont la légendaire rock star Lenny Kravitz et Le salon Cosby alun Lisa Bonet. Pour compléter le groupe de parents géniaux, le beau-père Jason Momoa de Aquaman la célébrité.

La carrière réussie de Lenny Kravitz

Il n’y a pas grand-chose que ce type ne puisse pas faire. Il est un auteur-compositeur-interprète, producteur et acteur à succès. Né en 1964, le musicien lauréat d’un Grammy Award n’est pas étranger à Hollywood. Sa mère a joué Helen Willis dans la populaire sitcom télévisée Les Jefferson, et son père est un producteur de télévision à succès. Déterminé à réussir seul, Kravitz a quitté la maison et a vécu hors de sa voiture, dans l’espoir de faire une pause. Il ne voulait pas se fier aux relations de ses parents, un trait qu’il a transmis à sa fille.

À la fin des années 80, il a trouvé ce qu’il cherchait après avoir déménagé à New York. Il a épousé Bonet, ils ont eu un bébé et il a sorti son premier album avec Virgin Records, Laisse parler l’amour. Ce n’est que lorsque Madonna a repris sa chanson, «Justify My Love», qu’il est devenu un phénomène répandu.

En 1998, Kravitz a reçu son premier Grammy Award pour la meilleure performance vocale rock masculine. Avec plusieurs Panneau d’affichage hit hit sous sa ceinture, il a commencé à s’impliquer dans le théâtre. Ses films les plus notables comprennent Précieux, le majordome, et Les jeux de la faim trilogie.

Vivre une vie avec des parents célèbres

Le chanteur de «Fly Away» a déclaré au magazine People que sa mère et son grand-père l’avaient aidé à développer une relation plus étroite avec sa fille. Kravitz est inspiré par leur amour profond et leur respect mutuel et est heureux de partager ce lien avec Zoë.

Réussi dans ses propres droits, le musicien rock star se dit très fier des réalisations de sa fille. Parlant de sa réussite musicale et de sa carrière d’actrice, il dit, «Elle l’a vraiment fait toute seule.» La chanteuse de «I Belong to You» a déclaré que lorsque sa fille était plus jeune, elle n’a jamais dit à personne qui étaient ses parents. Elle est même allée jusqu’à lui faire venir la chercher à un pâté de maisons de l’école pour que les autres enfants ne le voient pas.

Kravitz dit qu’elle n’a jamais utilisé les relations de ses parents à son avantage. Il dit: «Elle a fait un travail incroyable. Je sais que ma mère est très fière d’elle – pas seulement de ses réalisations, mais de son comportement, de ses attitudes, de la façon dont elle a fait ce qu’elle a fait et du genre d’être humain qu’elle est.