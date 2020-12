Zoé crée « El Duelo », la quatrième chanson de son nouvel album | 45S

Attentif Bonne nouvelle pour tous Ventilateurs de Zoé car le groupe a sorti le quatrième single de leur nouvel album qui sortira très prochainement pour le plus grand plaisir de tous.

Il s’agit de « El Duelo », une chanson appartenant à son nouvel album qui s’appellera « Sons de résonance karmatique«, Dont le lancement est prévu début 2021.

Le thème de la chanson s’adresse peut-être à l’un des sujets dont les gens parlent le plus sur les réseaux sociaux, ainsi que dans la vie de tous les jours: l’amour toxique. Par conséquent, cela montre le chagrin que les gens éprouvent à abandonner cet amour qui nous cause du tort et à se concentrer davantage sur l’amour de soi et l’épanouissement personnel.

Parallèlement à cette chanson, pour le moment «SKR», «Fiebre» et «Karmadame» sont sortis en single pour promouvoir ce travail qui plaira sûrement à tous les fans du groupe mexicain.

Sans plus tarder, vous pouvez entendre les nouveautés de Zoé ici.