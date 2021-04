Zlatan Ibrahimovic fera ses débuts au cinéma avec le rôle d’Antivirus

Zlatan Ibrahimovic se caractérise par une haut profil dans sa carrière sportive depuis ses débuts en 1999. Son allure physique, son talent et sa capacité à marquer lui ont donné une renommée mondiale dont le Suédois a profité pour montrer son côté plus extraverti. Avec un style égocentrique mais amusant, a attiré des fans du monde entier qui auront désormais l’opportunité de le voir sur grand écran: le footballeur de 39 ans a annoncé que fera ses débuts au cinéma pour jouer dans Astérix et Obélix. Connaissez tous les détails!

Le footballeur et le réalisateur français Guillaume Canet a officiellement confirmé la production de le film qui sera basé sur l’histoire du célèbre dessin animé créé en 1959 par Albert Uderzo et le scénariste René Goscinny, bien que le scénario ne soit pas adapté d’une de leurs bandes dessinées.

Zlatan Ibrahimovic: le Suédois fera ses débuts au cinéma avec Astérix et Obélix comme Antivirus

A travers son compte Instagram, Zlatan a partagé une photo pour faire connaître le nom de son personnage: Antivirus. Il s’agit d’un centurion romain qui est apparu pour la première fois dans le volume Le papyrus César. Le caractère que l’athlète aura aura des similitudes physiques car ils ont une taille imposante et le joueur mesure 1,95 m. Sa figure est apparue auparavant dans Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre 2002 interprété par Jean-Paul Rouve.













Ce sera la première expérience de l’homme milanais au cinéma, bien qu’il ait déjà fait de nombreuses publicités dans sa carrière. Le tournage débutera ce printemps européen et sa date de sortie est prévue pour 2022. Ibrahimovic sera également accompagné de Canet (Astérix) Gilles Lellouche (Obélix), Pierre Richard (Panoramix), Marion Cotillard (Cléopâtre) et Vincent Cassel (Cesser). À son tour, le casting est composé d’autres personnes qui ne sont pas des acteurs comme le chanteur belge Angèle et l’humoriste Chicandier.

Zlatan ne sera pas le premier footballeur à participer à la saga et poursuivra une vieille coutume qui le rattache au sport: en 2008, Zinedine Zidane fait une apparition dans Astérix aux Jeux Olympiques avec une tenue qui a surpris les habitants et les étrangers. D’autres athlètes importants ont participé à ce film, tels que Tony Parker et Michael Schumacher.