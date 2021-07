Zlatan Ibrahimović a présenté la bande-annonce finale de son film : quand est-il diffusé en avant-première

Zlatan Ibrahimovic Il est l’un des footballeurs les plus populaires au monde. Propriétaire d’un grand charisme et d’une personnalité bouleversante, l’athlète a su se faire aimer, même dans des pays où le football n’est pas l’un des sports avec le plus d’attachement, comme aux États-Unis. Entre 2018 et 2019, le joueur a été attaquant pour Galaxie de Los Angeles et il a gagné l’affection des fans en très peu de temps. En fait, cela lui a permis d’être l’un des invités de Jimmy Kimmel dans son célèbre spectacle de fin de soirée, où assistent des comédiens et musiciens de renom.







Mais, à cette occasion, le sportif a fait l’actualité car il a lui-même présenté sur ses réseaux sociaux la bande-annonce finale de ce qui sera le film de sa vie. Ici, on vous dit quand il sortira et sur quels sujets abordera le long métrage sur la figure d’Ibra.

Quand sort le film de Zlatan Ibrahimovic ?

Zlatan est né le 3 octobre 1981 en Suède, fils d’immigrés des Balkans, son père est bosniaque et sa mère croate. L’enfance du footballeur n’a pas été facile du tout. Avec leurs frères et leurs parents, ils ont traversé la faim et des années très difficiles, ce qui sera d’ailleurs reflété dans le long métrage sur leur histoire en Rosengard, le quartier où il a vécu enfant et sa première approche du football, une passion qu’il a réussi à transformer en métier des années plus tard.

Le footballeur de 39 ans fera un racconto sur ses débuts à Malmö jusqu’à atteindre les grandes ligues et l’équipe nationale suédoise. Le film qui en espagnol a reçu le nom de Zlatan : une vie cinématographique le prochain sortira 10 septembre. Dirigée par Jens Sjögren, le scénario est basé sur l’autobiographie que Zlatan a publiée en 2011. Le casting est composé de Dominic Bajraktari Anderson, qui jouera Zlatan enfant, et Rushiti de granit, au temps de l’adolescence et de la jeunesse.

La vie d’Ibrahimović en dehors du terrain

L’avant actuel de la AC Milan Il n’est pas seulement un amoureux du football, il aime aussi le taekwondo. En fait, il est ceinture noire. Il est en couple avec le mannequin suédois depuis 18 ans Hélène Seger et ensemble, ils ont deux fils, Maximilian et Vincent Ibrahimović. Ce n’est pas la première fois qu’il s’aventure, en quelque sorte, dans le cinéma. En 2015, il a sorti un documentaire de son intitulé Devenir Zlatan. De plus, on sait qu’il participera au prochain film de Astérix et Obélix, personnages de dessins animés français emblématiques.