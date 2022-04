Ziwe Saison 2 : Qu’est-ce que le talk-show de fin de soirée apportera ensuite ?

Il a été confirmé que Ziwe est officiellement renouvelée pour la saison 2. Il s’agit d’une série de variétés de fin de soirée Showtime basée sur la vie et la série YouTube et Instagram Live appelée Appâté au Ziwe avec le comédien Ziwe Fumudoh. Ziwe La saison 1 est très populaire car elle présentait la satire mordante de Ziwe et ces interrogations inconfortables mais hilarantes sur les problèmes sociaux et la race. C’est une émission en partie musicale, en partie croquis et en partie interview qui a établi ce comédien comme une force énorme dans ce genre, c’est pourquoi il a été renouvelé pour une deuxième saison.

« Ce spectacle a dépassé mon imagination la plus folle grâce à mes brillants acteurs, mon équipe et mes invités emblématiques. Je suis ravi de poursuivre ma collaboration avec Showtime et A24 », comme l’a déclaré Ziwe dans un communiqué suite à l’annonce officielle du renouvellement de son Afficher. Si vous avez déjà regardé son émission, vous avez déjà vu ses célébrités interviewer comme Eboni K. du Les vraies femmes au foyer de New York renommée et même Gloria Steinem. Ziwe est connu pour jongler sans effort avec des sujets sensibles comme l’activisme social et la politique avec la culture pop. Ce qui la distingue des autres, c’est son eye-liner pastel et sa magnifique garde-robe à tomber par terre.

FILM VIDÉO DU JOUR

Compte tenu de l’épopée de la saison 1, il est évident que nos attentes pour la deuxième saison sont encore plus élevées maintenant. Les fans sont extrêmement impatients de voir quels invités emblématiques Ziwe interviewera ensuite dans son émission. Cependant, laissez-nous vous donner un aperçu de tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison à venir de la série de variétés de fin de soirée de Showtime.

Que va apporter la saison 2 ?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Ziwe est une véritable émission de variétés. La première saison a présenté tout ce que vous pouviez imaginer, des sketches comiques aux performances musicales et, bien sûr, des entretiens avec des célébrités. Donc, essayer de comprendre les événements potentiels de la deuxième saison peut être un peu difficile car absolument tout est possible dans cette émission. Nous pouvons dire avec certitude que nous continuerons à voir la comédienne repousser les limites de la satire culturelle incorporée à la télévision de fin de soirée et s’engager dans des discussions hilarantes et inconfortables avec ses invités.

« C’est une émission de variétés dans le vrai sens du terme, parce qu’il y a de la musique, des invités, des pièces de terrain, des sketches et de fausses publicités, je fais juste un travail important qui, espérons-le, est drôle, donc l’émission est ce que vous interprétez, elle s’intègre dans plusieurs genres. Cela étend la définition de ce que signifie la comédie », comme indiqué dans son interview avec Deadline. Il est clair avec cette déclaration que nous pouvons nous attendre à la voir aborder les problèmes les plus inconfortables avec beaucoup d’honnêteté et d’hilarité. Dans une autre interview avec le magazine InStyle, elle déclare : « J’espère que mon émission introduira l’idée que même si parler de questions raciales et sociales est inconfortable, en fin de compte, vous ne mourrez pas. »





Qui sera présenté dans la saison 2 ?





Afficher l’heure

Depuis Ziwe est un talk-show de variétés, le seul casting confirmé est Ziwe elle-même. La première saison a vu de grands noms comme Patti Harrison, Phoebe Bridgers, Bowen Yang et même des politiciens comme Stacey Abrams et Andrew Yang. Avec une deuxième saison encore plus importante en route, nous nous attendons à voir des noms encore plus importants. Quelle que soit la personne qui participe à cette émission, nous espérons ne pas avoir à attendre trop longtemps pour en profiter de manière plus provocante et hilarante. Ziwe des moments.

Quand verrons-nous la chute de la saison 2?





Afficher l’heure

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, la deuxième saison de Ziwe sera légèrement différent de la première saison. La saison 1 a été filmée en seulement 15 jours en février 2021. Elle comportait six épisodes qui ont fait leurs débuts sur le réseau le 9 mai 2021 et se sont terminés le 13 juin 2021. La deuxième saison est déjà un peu différente, car il y en aurait 12 épisodes au total cette fois et ils seront plus longs par rapport à la saison précédente. De plus, la saison sera divisée en deux tranches différentes. La date à laquelle la deuxième saison sera écrite et filmée est extrêmement floue à ce stade, principalement en raison de la façon dont Ziwe est occupée par ses autres engagements.





À l’heure actuelle, Ziwe écrit un livre d’essais intitulé Le Livre de Ziwe. Le livre devrait sortir cet automne. De plus, elle est également occupée avec Amazon dans le processus de création d’un spectacle humoristique appelé La princesse nigériane. On pourrait penser que cela s’arrêterait là, mais d’après ce que nous avons appris de Variety, Ziwe travaille également actuellement sur l’enregistrement de nouvelles musiques originales. Étant donné que la deuxième saison sera divisée en deux parties, nous pouvons nous attendre à ce que Ziwe commence bientôt à écrire et à filmer la première moitié de la saison à venir et espère la sortir plus tard cette année.





John Cena pense que le succès de la bande-annonce de Thor 4 est dû au casque chromé de Natalie Portman

Lire la suite





A propos de l’auteur