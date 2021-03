Ziggurat Interactive publiera pour la première fois huit classiques d’arcade Data East sur PC

Ziggurat Interactive a annoncé qu’il apportait pour la première fois huit titres classiques de la console au PC. La société publie des titres de Data East, dont certains n’étaient disponibles que dans les arcades et les consoles.

Ziggurat Interactive travaille avec 612GAMES pour obtenir les droits de publication PC auprès de G-MODE. Le total des nouvelles versions est de 15, mais certaines étaient auparavant lancées sur PC.

Data East était une entreprise de jeux vidéo bien connue dans les années 80 et 90. Ils ont sorti de nombreux jeux d’arcade et de console. La première vague de jeux sera lancée le 3 mars sur Steam, GOG et le Humble Bumble Store. Les versions PC exclusives seront en vente à 33% de réduction pour une durée limitée.

Les huit premières versions PC de Data East contiennent quelques titres bien connus, ainsi que certains qui peuvent sembler nouveaux pour les joueurs.

Le président Ronnie a été kidnappé! Blade et Striker sont les seuls mecs assez MAUVAIS pour le sauver. Bad Dudes (1988) arrive à PC la semaine prochaine.

Mauvais mecs est un jeu bien connu pour demander aux joueurs: «Êtes-vous un mec assez méchant pour sauver le président?» Le président a été kidnappé par des ninjas et c’est à Blade et Striker de le sauver.

Joe et Mac – Caveman Ninja se déroule à l’époque préhistorique. Les joueurs contrôleront le duo à travers des niveaux difficiles de style plate-forme, combattant des dinosaures et des hommes des cavernes rivaux, le tout pour sauver l’une des femmes des cavernes de leur tribu.

Super BurgerTime met en vedette Peter Pepper, fils du personnage principal du jeu original, pour empiler des hamburgers et livrer des plats délicieux. Baril lourd est un jeu plein d’action où les joueurs se battent pour survivre à travers un complexe nucléaire contrôlé par des terroristes et récupèrent les six pièces Heavy Barrel. Un autre titre, Deux-brut, a également des joueurs qui combattent les terroristes comme des mercenaires impitoyables.

SRD: Super Real Darwin est un jeu de tir à défilement vertical où les joueurs combattent des extraterrestres. Dans Raider express, les joueurs volent des banques et participent à des fusillades dans l’Ouest. Le dernier titre, Porte du destin, est un titre fantastique et un RPG multijoueur classique.

Michael Devine, vice-président principal du développement commercial de Ziggurat Interactive, commente l’actualité, en déclarant:

Le nom Data East est pratiquement synonyme d’arcade des années 80 et 90, et nous sommes ravis de proposer ces jeux aux joueurs PC pour la première fois. Ce sont des jeux vraiment classiques auxquels des millions de personnes dans le monde ont joué et apprécié, et nous sommes ravis de les partager avec une nouvelle génération de joueurs.

Ziggurat Interactive a continué à publier des titres rétro classiques pour les joueurs PC. La société a publié plus de 40 jeux à ce jour avec des plans pour en sortir plus dans le futur.

Ceux qui souhaitent rester informés des prochains jeux que Ziggurat Interactive publiera peuvent les suivre sur les réseaux sociaux ou sur son site officiel.